“¿Para qué trabajar en IPS?”: habría renuncia de médicos, denuncia gremio

El Instituto de Previsión Social (IPS) estaría enfrentando una ola de renuncias de médicos especialistas debido al incumplimiento del acuerdo de reducción de la carga horaria a 12 horas por vínculo. A esto se suman los salarios considerados ínfimos y la elevada responsabilidad.

Rossana González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), afirmó que la previsional no equipara los beneficios ya implementados en el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), donde rige la jornada de 12 horas semanales por vínculo desde la Resolución 2.851/2025.

González denunció que la situación en el IPS se ha vuelto insostenible, especialmente para el personal contratado, que debe cumplir 24 horas de guardia por un salario mensual de apenas G. 3.800.000.

“Ganan por mes G. 3.800.000 en IPS y hay que firmar contratos cada tres meses. Es una inestabilidad laboral de la gran siete y encima un sueldo que ya no da más, haciendo una carga horaria de 24 horas. Son médicos subespecialistas y especialistas”, declaró González a ABC.

Anestesiólogos al límite

Una combinación de sueldo bajo, carga horaria excesiva e inestabilidad laboral está llevando a los profesionales a cuestionar la viabilidad de seguir en el seguro social, incluso a aquellos que fueron recategorizados y siguen percibiendo el mismo salario base, afirmó la doctora González.

La denuncia de Sinamed surge en medio de especulaciones sobre una posible huelga de médicos anestesiólogos. “Realmente ellos ya no pueden más, se les tiene que dar una solución, más todavía porque ya existe una ley de la carga horaria”, enfatizó González, indicando que el problema es más profundo y afecta a todas las especialidades.

¿Qué respondió el IPS?

Por su parte, el doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, no se refirió directamente a las renuncias, pero confirmó que la previsional está en conocimiento del reclamo e inició una mesa de trabajo.

“Estamos desde el año pasado con un plan de reducción de carga horaria progresiva con nuestro personal permanente. El personal contratado cumple una carga horaria de 24 horas“, admitió León.

El médico reconoció el retraso en la implementación y prometió consultar con la Dirección de Recursos Humanos del IPS, la cantidad de médicos contratados que aún esperan ser incluidos en el beneficio.

Posteriormente, se indicó que desde que se implementó el plan piloto de reducción de carga horaria fueron beneficiados 1.383 médicos. Sin embargo, tras la jubilación de los más antiguos, actualmente quedan 1.295 profesionales que cumplen 12 horas semanales. IPS tiene en su plantel un total de 6.191 profesionales médicos en todo el país.

“La siguiente fase de reducción se dará en el mes de marzo del 2026. Se bajará (la carga horaria) a aquellos profesionales médicos que tienen 15 años de antigüedad en la institución”, explicaron desde la Dirección de Talentos Humanos.

Desde el IPS, afirmaron además, que los médicos contratados en el ente ganan G. 4.500.000 y, que la ley no permite aumentar sus salarios. Asimismo, negaron que los contratos se realicen cada tres meses. Se indicó a ABC que la renovación contractual de los vínculos de contratados se realiza de manera semestral, enero a junio y julio a diciembre, respectivamente.

“La reducción de carga horaria se da de manera gradual considerando la disponibilidad presupuestaria y financiera existentes en cada ejercicio fiscal, para cubrir las brechas que se generan con la reducción de la carga horaria con nuevos contratos, además de precautelar la prestación de servicios sanitarios oportunos y de calidad a los asegurados cotizaste y beneficiarios”, destacaron desde Talentos Humanos del IPS.