Julieta, la guacamaya de Encarnación, fue herida con un arma de aire comprimido

La emisora FM Ríos 105.1 informó sobre un supuesto caso de crueldad animal del que fue víctima "Julieta", una de las guacamayas rojas que solía recorrer libremente la ciudad acompañada de “Romeo”. De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas en el Mini Zoológico Juan XXIII, a cargo de Víctor Fretes, la herida habría sido causada con un arma de aire comprimido.

Vecinos del barrio Kennedy alertaron sobre la presencia del ave herida, que fue encontrada con el ala rota en el patio de una vivienda de difícil acceso. Testigos relataron que Romeo permaneció todo el tiempo junto a Julieta, protegiéndola y evitando que alguien se acercara hasta la llegada de la ayuda. Una vez rescatada, el ave fue trasladada al Mini Zoológico, donde recibió atención veterinaria especializada.

Según Fretes, la ciudadanía suele informar con frecuencia sobre los lugares que visitan las aves, como viviendas particulares, el Poder Judicial y la Fiscalía. “Hoy (por ayer) estuvieron desayunando en la casa de Valeria, donde todos los días se les sacan fotos para verificar su estado. A las 7:15 recibimos imágenes de ambos alimentándose, y cerca de las 8:30 volaron hacia el barrio Kennedy. A las 8:34 una vecina nos llamó para avisar que un guacamayo se había lastimado”, relató.

Personal del zoológico y un veterinario acudieron al lugar para rescatar al ave. “Al revisarla constatamos que el ala derecha estaba rota. No se halló sangre, por lo que se presume que el disparo fue con un arma de aire comprimido. Se habló con especialistas de Itaipú, pero ellos no realizan cirugías; sin embargo, se recomendó contactar con otros profesionales para evaluar un posible traslado y una operación que le permita recuperarse”, explicó Fretes.

El encargado del Minizoológico lamentó profundamente lo ocurrido y confirmó que ya fue presentada la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. “Existen cargos por maltrato animal, por el derecho a la vida silvestre y además porque se trata de una especie en peligro crítico de extinción”, detalló.

Tras el lamentable hecho, hoy se confirmó que Julieta será trasladada a Asunción para recibir atención de veterinarios especializados que buscarán salvar su vida y devolverle su capacidad de vuelo.

