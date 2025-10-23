Villarrica celebrará su identidad y talento en la “Noche Gigante” del Festival de la Raza 2025

El espectáculo se desarrollará en el Club Cerro Corá, y promete convocar a miles de personas atraídas por una grilla artística de primer nivel encabezada por Marilina, Grupo Oasis de Villarrica, Los Merry, La Andariega Band, Iván Acosta & su Grupo, Trío San Valentín, Grupo Generación, y el Ensamble Amigos del Arpa.

El evento también contará con la actuación del Elenco Municipal Jeroky ha Vy’a, que presentará cuadros de danza folclórica paraguaya. Además, subirán al escenario los ganadores del Pre-Festival, una competencia que destacó el talento joven del departamento.

Entre ellos se encuentran Irene Brítez (Revelación Infantil), Augusto Benítez (Solista Masculino), Gama Guaraní (Conjunto Musical) y Cecilia Armoa (Instrumental), quienes compartirán escenario con artistas consagrados en una velada de integración cultural.

Como parte de las tradiciones que acompañan al Festival de la Raza, también serán presentadas las figuras simbólicas inspiradas en las obras del poeta Manuel Ortíz Guerrero: la Musa del Ybytyruzú, Amada Inefable y Panambi Vera de la Simpatía, títulos obtenidos por Indra Nazira Velázquez Aguirre, Fátima Adriana Vera Rodríguez y Glenda Janeth Pereira Vega, respectivamente.

El intendente de Villarrica, Magín Benítez, destacó que esta edición marca un hito al ofrecer por primera vez entrada libre y gratuita a todos los espectáculos del festival. “Queremos que cada guaireño pueda disfrutar del arte sin barreras. El festival no busca rentabilidad, sino unión y orgullo por lo nuestro”, expresó. En lugar de entradas, la Municipalidad habilita puestos de donación de alimentos no perecederos, destinados a familias de escasos recursos del municipio.

El evento cuenta con un amplio operativo de seguridad y tránsito, coordinado por la Policía Nacional, bomberos voluntarios y funcionarios municipales, para garantizar el orden y la comodidad de los asistentes durante toda la jornada.

Durante las semanas previas, la ciudad vivió una intensa agenda artística con el Pre-Festival, la Noche de Danzas y la Elección de la Musa del Ybytyruzú, eventos que generaron gran expectativa y alta participación del público.

El Pre-Festival destacó por su variedad de géneros y la presencia de niños y jóvenes intérpretes, mientras que la Noche de Danzas ofreció un espectáculo colorido frente al Teatro Municipal, con academias y elencos de distintos distritos del Guairá.

En tanto, la gala de elección de la Musa del Ybytyruzú reunió a 12 jóvenes representantes de barrios y localidades del departamento.