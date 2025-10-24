Asistencia de la SEN es rechazada por miembros de la OCM y piden que la EBY cumpla con la entrega de víveres

Desde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) anunciaron que estarán asistiendo a todos los pequeños productores miembros de la Organización Campesina de Misiones (OCM), quienes sufrieron pérdidas en sus cultivos tras el temporal que azotó esta zona del país.

En ese sentido, Orlando López, de la SEN, explicó cuál será el método de asistencia por parte de la institución. “Hoy vamos a comenzar con las evaluaciones de las familias afectadas, principalmente con sus cultivos que fueron destruidos a consecuencia de las granizadas e inundaciones”, dijo.

Explicó que se debe que implementar el sistema de trabajo propio, “que es la evaluación para verificar la realidad de los destrozos y si son pequeños productores, posteriormente se da la asistencia, que consiste en la entrega de kits de víveres. Será uno por familia y tiene un peso de 31 kilogramos”, indicó.

Este sistema de trabajo por parte de la SEN fue rechazado por algunos miembros de la OCM, quienes señalaron que, en realidad, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) debe cumplir con lo acordado y que todos los miembros reciban la asistencia, y no como se está planificando por parte de Emergencia Nacional.

“De acuerdo con lo señalado por la SEN, los afectados deben tener daños tanto en sus cultivos como en sus viviendas para ser asistidos. Nuestros asociados fueron muy pocos los que sufrieron daños materiales en sus casas, pero sí en cultivos, y esos no serán asistidos, de acuerdo con los funcionarios”, indicó el dirigente campesino Ramón Benítez.

“Nosotros no queremos esta clase de asistencia. Queremos que se cumpla con el acuerdo que tenemos sobre la entrega de los víveres por parte de la EBY, que busquen alguna forma de cumplir con nosotros”, agregó.

Benítez manifestó que este martes 28 de octubre todos los integrantes de la OCM saldrán a realizar una manifestación en diferentes puntos del departamento de Misiones para exigir el cambio del director de la EBY, Luis Benítez, ya que él no está cumpliendo con ellos.