Digitalización de agendamiento ayudará a minimizar tiempos de espera para cirugías en IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó la implementación de un sistema digital de agendamiento de cirugías, una herramienta que les permitirá optimizar los recursos y mejorar la organización de los procedimientos quirúrgicos

El Gerente de Salud de IPS, doctor Derlis León, se refirió sobre la informatización de las cirugías e indicó que es un desarrollo del equipo informático de la dirección de la gerencia de tecnología.

“Anteriormente, estos procedimientos eran anotados de manera física en un cuaderno en servicio, para cada especialidad. Esto pasa a una herramienta que nos permite tener de manera digital la productividad que tienen que tener cada quirófano”, amplió el profesional.

Seguido manifestó: “Con esta herramienta se abre el panorama para prever todas las cirugías que vamos a tener en cada quirófano y si existe alguna situación particular de suspensión o de alguna imposibilidad en el paciente, de manera inmediata esto estira a otro paciente que está un poco más adelante en la lista”.

Con este sistema, el doctor León confía que para diciembre las listas de espera van a disminuir drásticamente, tanto por optimizar los espacios que podrían estar ociosos, como por identificar estas posibles bajas que puedan tener.

“Realmente es una herramienta que va a marcar la diferencia de manera demasiado importante con el afán de poder brindarle la mejor atención en el tiempo mínimo del paciente”, concluyó.