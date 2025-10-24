Importante cruce está sin semáforos desde ayer por la tarde

Desde ayer, en horas de la tarde, dejaron de funcionar los semáforos ubicados en los cruces de las calles Félix Bogado, Luis María Argaña, General Santos y la Avenida Perón, generando un verdadero caos para los conductores.

Durante las primeras horas de este viernes, la situación no fue la mejor para los conductores, pues los semáforos seguían apagados. Por momentos se impuso la ley de la selva, la del más fuerte o atrevido, para avanzar.

El trayecto que estuvo más cargado y presentó mayores complicaciones fueron los que daban salida de la ciudad de Lambaré para ingresar a Asunción. Los que iban de la avenida Luis María Argaña e intentaban conectar con Félix Bogado y los de la avenida Perón yendo para General Santos o Félix Bogado.

El tránsito tomó cierto orden una vez que llegaron al lugar los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, quienes comenzaron a dirigir la circulación del tránsito.

El motivo de esta falla aún no está siendo determinado, y tampoco se visualizó a operadores encargados del servicio en el lugar para tratar de determinar el motivo y brindar una solución.

Lo más llamativo es que semáforos ubicados a pocas cuadras funcionan con total normalidad.