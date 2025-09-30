Al caos por lluvias y raudales, se suman semáforos descompuestos y congestión vehicular en Asunción

Cuatro son los cruces de calles donde los semáforos están fuera de servicio, según informaron desde la Municipalidad de Asunción. Estos puntos son:

Perú y Cerro Corá

Azara y Gral. Santos

Herminio Giménez y Gral. Santos

Azara y EE. UU.

Según explicaron desde las cuentas oficiales de la institución, estas fallas se deben a problemas en el servicio de suministro de energía eléctrica.

Agregaron que agentes de la Policía Municipal de Tránsito se dirigen a estos puntos para colaborar con la organización del tráfico vehicular, por lo que también piden transitar con precaución en la zona.

Caos vehicular

Además de los semáforos fuera de servicio, también indicaron que la avenida Costanera de Asunción José Asunción Flores está con una alta carga vehicular, debido al ingreso masivo de autos y motocicletas a la capital.

Señalan que el tránsito en la zona se encuentra lento, por lo que instan a los conductores a prever mayor tiempo de traslado.

Además, un vehículo paró en la avenida Mariscal López en la intersección con la calle Cruz del Defensor, lugar al que enviaron una grúa para dar asistencia.

“Estamos monitoreando todos los puntos críticos, para brindar cobertura”, escribieron en su cuenta oficial de la red social X.

Tormentas y raudales

Esto se suma a los raudales peligrosos que se forman en varias zonas de la capital del país, sobre todo, donde las obras de Óscar “Nenecho” Rodríguez quedaron inconclusas, entre ellas, sobre la Avenida General Santos y Teniente Genaro Ruíz.

Los once puntos peligrosos de Asunción en días de lluvia son:

Avenida Artigas y Mburicaó.

Avenida Gral. Santos y San Antonio.

Avenida Perú y Artigas.

Virgen del Carmen y Sargento Marecos.

Santa Ana y Roque C. Miranda.

Montevideo entre 12 y 13 Proyectadas.

21 Proyectadas y Antequera.

Avenida Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas.

Avenida Eusebio Ayala y Boggiani.

Avenida República Argentina y Caaguazú.

Avenida Fernando de la Mora y De la Victoria.

Los departamentos bajo alerta de lluvias intensas y tormentas eléctricas moderadas a fuertes son: