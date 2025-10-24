Video: PMT de Asunción gravemente accidentado trabajaba en su moto particular, denuncian

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción reclaman la situación de su compañero, Bernardino Ferreira Maciel (42), quien ayer jueves sufrió un accidente de tránsito cuando cumplía funciones. Según los funcionarios, que pidieron el anonimato por temor a represalias, el hombre habría perdido una pierna y sufrido lesiones de consideración en la otra.

El accidente se registró, según el acta de intervención de la Policía, a las 11:47 de la mañana sobre la avenida Costanera Norte, en inmediaciones del puente Héroes del Chaco. Un video de circuito cerrado muestra que la víctima, que se había detenido al costado de la rotonda, fue impactada por un vehículo de color rojo que perdió el control como consecuencia de la pista mojada por la lluvia.

Según la denuncia, el agente accidentado llevaba documentos al cuartel de la PMT en su vehículo particular, pese a la disponibilidad de patrulleras y grúas para ello. Los denunciantes entregaron documentación del registro del automotor que demuestra que la motocicleta en la que se desplazaba era de su propiedad.

Los denunciantes señalan que, aunque existe un temor de parte de la mayoría de sus compañeros, hay preocupación por las condiciones en las que están prestando servicios. Piden que tanto su jefe de Unidad, como el director de la PMT, Marcos Maidana, y el de la Policía Municipal, Enrique Chávez, se hagan responsables de lo sucedido.

Comuna prometió respuesta

ABC contactó con el director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, Marcos Maidana, para conocer si la institución realizó alguna investigación sobre la denuncia y qué acciones se tomarán en caso de corroborar lo denunciado.

También se consultó si la víctima está siendo asistida por la institución, si tiene seguro social y cuál sería su situación tras su recuperación. El director se excusó señalando que se encuentra en una reunión y prometió respuestas en la brevedad posible.

ABC aguarda la comunicación para publicar la versión del director.