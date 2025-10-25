Arranca la veda y los pescadores piden ayuda estatal

Pescadores de San Antonio expresaron su preocupación ante la falta de apoyo económico y alimentario durante el periodo de veda, que arranca el próximo 2 de noviembre.

El pescador Rodolfo Acuña lamentó que los recursos destinados a la asistencia del sector no lleguen a los que no son parte de gremios de pescadores.

“No se nos paga a nosotros nada, ni víveres. Si viene la plata para la asociación, a nosotros que no somos parte no nos alcanza”, señaló.

Acuña comentó que, durante la veda, muchos deben buscar alternativas laborales para sostener a sus familias. “Mientras dura la veda nos rebuscamos en otras actividades laborales para poder juntar dinero”, comentó.

Reclamo por mayor inclusión y organización

Otro pescador, Rafael Mendoza, manifestó que la falta de representación los deja en situación de desventaja frente a las autoridades.

“Nosotros estamos más discriminados por el Estado que tenemos. No tenemos una asociación de pescadores, pero hace falta, porque estamos muy alejados”, expresó.

Mendoza recordó el esfuerzo diario que implica su trabajo y pidió que se cumplan las promesas de asistencia. “Y nosotros este es nuestro sacrificio de todos los días, día y noche. La otra semana empieza la veda y ojalá que Dios quiera y nos traiga algo de los víveres que siempre prometieron, pero nunca cumplieron”, agregó.

La veda pesquera en aguas compartidas con Argentina y Brasil arrancará el próximo 2 de noviembre, según anunció el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).