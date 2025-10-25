Dictan prisión para presunto atacante de periodista

El encausado José Camilo Marecos Núñez (28) deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, así lo determinó el juez Penal de Garantías de San Lorenzo Ronald David González Vera, mediante su Auto Interlocutorio (AI) N° 1315. El magistrado dirigió ayer la audiencia de imposición de medidas a Marecos, imputado por producción de riesgos comunes y coacción grave.

El magistrado determinó que Marecos Núñez deberá cumplir la disposición judicial en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. La agente fiscal de la Unidad Especializada contra los Derechos Humanos, Sonia Sanguinés, había peticionado la aplicación de la medida personal.

Por su parte la defensa de José Marecos, ejercida por los abogados Cristian Dario Patiño Uliambre y Jorge Daniel Pereira Galeano, solicitó al momento de la diligencia, el arresto domiciliario fundado que el caso se encuentra en fase investigativa y ofrecieron en tal sentido, como fiador personal a Alejandro Matías Marecos Núñez, alegando que no existe peligro de fuga ni obstrucción.

Por su parte, el juez Ronald González señaló que “si bien el procesado podría ser beneficiado con medidas alternativas a la prisión preventiva, conforme a la expectativa de pena que podría corresponderle en caso de condena, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos punibles investigados, el ámbito donde ocurrieron los hechos y la modalidad en que fueron realizados por parte del imputado José Camilo Marecos Núñez, es de cumplimiento improbable lo peticionado por los abogados defensores en esta etapa del proceso”.

Detenido durante intervención en inquilinato de Tacumbú

Núñez fue capturado el viernes último a la mañana, en un inquilinato donde vivía, ubicado sobre la calle José Segundo Decoud entre O’Leary y 15 de Agosto, del barrio Tacumbú de Asunción.

El operativo fue realizado por policías de Investigaciones de Central, bajo la supervisión de la fiscalía de Derechos Humanos de Asunción. Los mismos llegaron hasta el sospechoso mediante el seguimiento hecho con las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad, que lo captaron antes y después del atentado contra el abogado y periodista Aníbal David Benítez Vera (37), director del diario digital PDS.

El hecho ocurrió el 13 de octubre pasado en Yasy casi Paseo del Solar del barrio Santa Luisa de Lambaré.

Según se observa en una filmación, quien sería José Camilo Marecos Núñez llegó al sitio a las 14:09 en una motocicleta tipo Trail, de la que bajó y luego arrojó al interior de la casa una botella de vidrio con combustible y un trapo adentro encendido con fuego, conocida como bomba molotov.

Afortunadamente el explosivo casero no causó daños, ya que tras rebotar contra la ventana de la planta alta cayó al jardín y se extinguió rápidamente. Acto seguido, el maleante tiró también al patio una nota de papel, que contenía la amenaza de “Cuidese”, y a la vez envolvía un proyectil vivo.