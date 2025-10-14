El relato del periodista víctima del tercer atentado en menos de un mes en Lambaré

A un día del atentado que sufrió en su casa de Lambaré, el periodista Aníbal Benítez describió con detalle el susto ayer luego de que un motociclista solitario arrojara una advertencia y una bomba molotov al patio de su vivienda.

“Fue un susto tremendo. Estaba con mis dos hijos en la habitación, acabábamos de almorzar. La bebé de dos años se quedó dormida y subí a dejarla en su cuna. De repente escuchamos un ruido tremendo, como de los explosivos de Navidad. Pensamos que era un pájaro que se había estrellado contra el blíndex, porque suele pasar”, recordó.

El periodista contó que recién se dio cuenta de la gravedad del hecho cuando un vecino le advirtió que alguien había lanzado una bomba molotov hacia su patio. “Me dijo: ‘alguien tiró una bomba molotov por tu ventana y se está prendiendo tu jardín’. Pensé que era una broma, pero bajé y efectivamente el pasto estaba incendiándose. Entré en desesperación, mis niños estaban arriba, no sabía qué hacer. Corrí, agarré un balde y tiré agua al fuego”, explicó.

Benítez confesó que lo que más le sorprendió fue la frialdad del atacante. “Nunca vi un hecho así. Generalmente en estos casos hay cómplices, pero este tipo actuó solo, demasiado tranquilo. Bajó de su moto, hizo todo él solo y se fue. Da para pensar, para dudar. La verdad que te mete miedo”, manifestó.

¿Sabe por qué caso lo amenazan?

Consultado sobre si el atentado podría estar relacionado con publicaciones de su medio, Benítez reconoció que no tienen certeza. “Hablamos mucho con el equipo y no sabríamos decir a quién estamos molestando. Publicamos noticias que salen en todos lados. Tocamos temas judiciales, y justo el día del hecho lanzamos una tapa sobre el caso Roberto Cárdenas, donde se mencionaba que la jueza reiteró una orden de captura. No sé si es coincidencia”, señaló.

El periodista destacó la rápida reacción de la Policía, aunque admitió que su familia sigue con miedo. “Desde ayer tenemos un oficial frente al domicilio y vinieron investigadores a revisar las cámaras. Me dijeron que varios grupos de la Policía están trabajando juntos. Ojalá sepamos pronto de dónde viene esto. No recibimos amenazas ni llamadas, fue de un día para otro. Todavía estamos con susto, con miedo”, concluyó.

Tres atentados en la misma ciudad

Este es el tercer periodista lambareño que recibe una advertencia por sus publicaciones. El primero fue el encargado de prensa de la Municipalidad de Lambaré, Fabián Costa, el segundo fue el director de El Observador, Carlos Benítez.

Hasta la fecha, solo se detuvo a los que balearon la vivienda de Costa, pero no se sabe aún quién dio la orden. No hay avances sobre el caso de Carlos Benítez.