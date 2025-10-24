Detienen al autor del ataque con bomba molotov contra casa de periodista en Lambaré

José Camilo Marecos Núñez (28) fue detenido este viernes como presunto autor del ataque con bomba molotov contra la casa del periodista Aníbal Benítez, hecho registrado el 13 de octubre en el barrio Valle Apu’a de Lambaré.

El procedimiento se llevó a cabo en un inquilinato ubicado en el barrio Tacumbú de Asunción, donde reside el sospechoso. De acuerdo con los investigadores, el detenido no cuenta con antecedentes judiciales.

El jefe del Departamento de Investigaciones de Central, comisario Flaminio Quinteros, informó que la detención se logró gracias al análisis de imágenes de circuito cerrado, que permitieron identificar al hombre.

En las grabaciones se observa al sospechoso saliendo de su inquilinato, dirigiéndose al lugar del ataque y lanzando la bomba molotov contra la vivienda del comunicador.

No quiere hablar

Durante el procedimiento, los agentes incautaron su teléfono celular, aunque no se encontró la motocicleta utilizada en el atentado. Sin embargo, vecinos del detenido confirmaron que posee un biciclo de características similares al que aparece en las imágenes.

Según el comisario, Marecos se negó a colaborar con los investigadores y guardó silencio en todo momento ante la Fiscalía.

Quinteros, asimismo, indicó que, de momento, Marecos Núñez es el único sospechoso, pero no descartó que haya un autor moral.