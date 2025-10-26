Dio a luz en el baño del hospital de Santaní: no sabía que estaba embarazada

El suceso se registró el viernes por la noche, cuando la mujer fue trasladada por familiares desde la Unidad de Salud de la Familia (USF), ubicada en el municipio de 25 de Diciembre, donde primeramente recibió los primeros auxilios.

En ese sentido, la Dra. Zulma Cabrera comentó que la paciente llegó al hospital por un dolor abdominal y un pequeño sangrado, siendo asistida por los médicos de guardia del área correspondiente, quienes ordenaron la realización de una ecografía y otros estudios para tratar de detectar el problema, atendiendo a que la misma no tenía ningún dato sobre su embarazo.

Conforme a la explicación proporcionada desde el hospital, la parturienta, mientras esperaba el resultado de laboratorio sentada en una silla de ruedas, ingresó al sanitario para hacer sus necesidades fisiológicas, cuando sintió que estaba dando a luz a una criatura.

“En ese momento, las personas que la acompañaban dieron aviso al personal de blanco y la llevaron a la sala de partos”, señaló la directora del nosocomio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Prematura

Por otra parte, se confirmó que la criatura nació prematura, de 33 semanas de gestación. Con respecto a la niña, la directora informó que fue trasladada a un centro asistencial de la capital del país, mientras que la madre sigue internada en el hospital distrital de Santaní en buenas condiciones de salud, según explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hospital de Santaní recibió un mamográfo, pero falta ponerlo en funcionamiento

Con relación al caso específico de la parturienta, que vive en la zona del Chaco, los encargados del área prenatal del hospital recomendaron a las madres realizar sus controles prenatales permanentemente, para evitar que sigan ocurriendo este tipo de hechos por la falta de control.

“La situación de esta madre fue un caso especial, teniendo en cuenta que ella no estaba enterada de su embarazo, por lo que no tenía ningún dato de que estaba esperando una criatura, pero felizmente se pudo hacer lo que recomienda el manual de salud para este tipo de casos”, aseveró la Dra. Zulma Cabrera.

Se intentó conocer la versión de la parturienta, pero la misma no quiso brindar declaración al respecto.