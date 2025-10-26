Nacionales

Inundación en edificio de Asunción: esto respondió el presidente de la Essap

Luego de que el subsuelo de un edificio ubicado en Barrio Jara de Asunción se inundó a raíz de la pérdida de un caño de la Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay S. A. (Essap), el presidente de la empresa estatal respondió esto a un equipo periodístico.

26 de octubre de 2025 - 20:15
Esta mañana se registró la inundación del subsuelo del edificio Look, ubicado en el barrio Jara de Asunción. Un caño roto de la Essap que está en la calle ocasionó la inundación.

Esto generó que un hombre, identificado como Vicente Miranda, y su perro quedaran atrapados en el ascensor cuando descendió al subsuelo, a punto de ahogarse, pero finalmente fueron rescatados por una vecina y su hermano.

Sin embargo, pese a que no se registraron víctimas, cuatro autos quedaron totalmente inutilizados, ya que quedaron bajo agua en el espacio que sirve de estacionamiento.

Ante esto, el presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal, consultado por el evento por el equipo de ABC TV, respondió que se harían 100% cargo del hecho, algo que los vecinos reclamaron en la jornada cuando hablaron con el equipo periodístico.

Funcionarios de Essap tardaron

Según los vecinos del lugar, denunciaron el hecho apenas se dieron cuenta a la Essap, a las 11 de la mañana; sin embargo, los mismos llegaron casi tres horas después, pese a que la solicitud fue urgente.

Hasta esta hora seguían trabajando en desaguar el subsuelo, ya que llevaron una motobomba para extraer el agua.