Inundación en edificio de Asunción: esto respondió el presidente de la Essap

Luego de que el subsuelo de un edificio ubicado en Barrio Jara de Asunción se inundó a raíz de la pérdida de un caño de la Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay S. A. (Essap), el presidente de la empresa estatal respondió esto a un equipo periodístico.