Preocupante aumento de contaminación de ríos por combustible, alerta Essap

El derrame de 50.000 litros de gasoil, por daños en un camión cisterna en inmediaciones de la avenida Madame Lynch encendió las alarmas sobre una posible contaminación de la toma de agua de la Essap en Viñas Cué, a escasos 300 metros del riacho San Francisco, donde desemboca el arroyo Itay. Sobre todo, la preocupación aumentó debido a la retrasada intervención de las autoridades ambientales: tardaron más de 10 horas en llegar.

Sin embargo, el presidente de la empresa estatal, Luis Fernando Bernal, aseguró que el suministro de agua potable no corre riesgos. “Estamos haciendo controles cada media hora en la boca de succión y, en caso de que el combustible se aproxime, vamos a cerrar las compuertas y activar el tratamiento con carbón activado”, afirmó en entrevista radial.

Alerta: preocupante contaminación del agua con combustible

El presidente de la Essap reveló que se vienen registrando muchos reportes de derrames y filtraciones de combustibles, a partir de incidentes en el traslado o también daños en los tanques de las estaciones de servicio.

Manifestó que la institución no tiene competencia en todo el país, pero reciben reportes de tanques de viviendas que tienen agua contaminada debido a la filtración de estaciones de servicio.

Señaló, por ejemplo, que recientemente recibieron el aviso de un poblador que confirmó que lleva varias semanas percibiendo el olor a combustible en su tanque domiciliario, lo cual revela una preocupante filtración del combustible.

“Es un problema recurrente. Muchas estaciones de servicio no cuentan con tanques adecuados y el combustible termina filtrándose a la napa freática. Nosotros intervenimos en las zonas donde prestamos servicio, pero los controles ambientales corresponden al MADES y a los municipios”, aclaró.

Controles permanentes

Bernal explicó que la toma de agua principal de la Essap está ubicada en el río Paraguay, aguas abajo del riacho San Francisco. Según dijo, las probabilidades de que el derrame alcance la planta de tratamiento son mínimas debido al caudal del río y al monitoreo constante.

“Quiero dar tranquilidad a la población. Tenemos operadores las 24 horas en la planta y hacemos controles de calidad cada media hora. No vamos a permitir que el agua que llegue a los usuarios tenga rastros de combustible”, subrayó.

Bernal señaló que ya se comunicó con el ministro de Ambiente para coordinar acciones conjuntas y reclamó sanciones ejemplares contra la empresa responsable del camión cisterna.