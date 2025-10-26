Video: salvan a un hombre y su perro de ahogarse en el subsuelo de un edificio de Asunción

Vicente Miranda y su perro quedaron atrapados este domingo en el ascensor del edificio Look, ubicado en el barrio Jara de Asunción, cuando el mismo descendió hasta el subsuelo, donde vivieron una escena de terror, ya que el lugar estaba inundado.

“A las 9:30 me bajé, junto a mi perrito, para que orine por afuera. Me bajé en el ascensor para la planta baja y de repente el ascensor hizo un movimiento raro y bajó a subsuelo. Y apenas tocó subsuelo, ya me entró el agua, en cantidad me entró. Apreté los botones y ya no funcionaba el ascensor. Traté de abrir la puerta, tampoco. Ya me desesperé porque el agua ya me llegaba al pecho”, dijo aún consternado en conversación con un equipo de ABC TV.

Fue en ese momento que empezó a golpear la puerta del ascensor, y afortunadamente, una vecina del edificio logró escucharlo.

“A eso de las 9 de la mañana estaba en el departamento cuando escucho unos golpes secos que venían de afuera. Inicialmente, ignoro los golpes porque no entiendo de qué se trata, pero como eran muy constantes, salgo al pasillo y ahí me doy cuenta de que los golpes venían del tubo del ascensor. Como me di cuenta de que no había energía eléctrica en las áreas comunes del edificio, me imaginé que alguien había quedado encerrado en el edificio. Y golpeo yo la puerta del ascensor, pregunto si alguien está, nadie me responde, entonces empiezo a buscar piso por piso a ver dónde quedó la persona encerrada”, relató Sonia Duarte, profesora de inglés que vive en el edificio.

Salvan la vida a vecino y su perro

Sonia llegó hasta la planta baja, donde por fin escucha a Víctor, pero muy despacio, sin entender por qué él decía que se estaba ahogando.

“No entiendo por qué me dice que se está ahogando si quedó atrapado en el ascensor, me dice, ‘yo estoy en el subsuelo y el agua está por mi pecho’, yo ahí cuando intento llegar al subsuelo y veo que está completamente inundado”, prosiguió.

En ese momento la mujer llamó a los bomberos, pero se dio cuenta de que el nivel del agua aumentaba muy rápido, por lo que decidió llamar a su hermano, que también es bombero, pero que vive cerca del edificio. El hermano de Sonia llegó inmediatamente, ingresó al agua y fue con una pata de cabra hasta la puerta, que logró abrirla y sacar al hombre y al perro.

“Le alzó al perro sobre su cabeza para salvarle al perrito. Le quitamos al señor, en eso llegaron los bomberos, le asistieron. El señor apenas emitía palabra, estaba muy asustado. Pero por suerte salió ileso”, contó aliviada Sonia.

Responsabilizan a la Essap

Ya una vez que Victor quedó a salvo, los vecinos se juntaron y llamaron a la Essap, ya que un caño roto de a empresa estatal ocasionó la inundación del subsuelo.

Si bien el vecino logró salvarse, varios autos de los vecinos quedaron totalmente bajo agua, ya que el subsuelo es el estacionamiento del edificio.

“Yo le culpo a la Essap y también a la parte de la constructora de esto, porque las filtraciones podías haber tenido también en el subsuelo. Yo tengo un auto que está bajo agua ahora mismo. Creo que hay cuatro o cinco autos abajo. Y eso no sé quién repararía esos gastos. Sería ideal que ellos también se hagan cargo”, dijo Victor.

Gabriel Ortiz, otro de los vecinos afectados, se percató de la situación esta mañana, cuando quería usar su camioneta. Fue en ese momento en el que vio a todos los vecinos en la calle alrededor del caño de la Essap dañado, el que empezó a filtrar dentro del edificio e inundó todo el subsuelo.

“Ahora están desaguando, pero prácticamente todo lo que es el subsuelo está inundado. Queremos que una representación por parte de la Essap se haga responsable de esta parte, los daños que tenemos ahora hoy en día, o sea, de mi vehículo, de los vehículos de los compañeros. Yo llegué ayer aproximadamente 11:30, 12 de la noche, sin problema el subsuelo, no tenía ningún inconveniente. Dejé la camioneta abajo y hoy en la mañana ya estaba inundado”, detalló.

También los vecinos se quejaron en la lentitud con la que los funcionarios de la Essap llegaron hasta el lugar, siendo que a las 11:00 ya realizaron la denuncia e insistieron en la urgencia y gravedad del problema, pero recién llegaron tres horas después. Exigieron que el Presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal, se haga responsable de la situación.