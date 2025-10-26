ueno condiciona a IPS el uso de todo el Parque Urbano

El acuerdo de cooperación que el consejo directivo del Instituto de Previsión Social (IPS), presidido por Jorge Brítez, autorizó que se firme con ueno bank, indica durante los diez años de contrato, “IPS no otorgará convenios similares ni autorizaciones de uso dentro del predio a favor de otras entidades del rubro financiero o afines, con el fin de preservar la coherencia del proyecto y asegurar la adecuada visibilidad de la participación institucional de ueno bank”.

Se refiere a los 6.136 metros cuadrados del Parque Urbano, ubicado frente al Banco Central del Paraguay (BCP) y al lado del Parque de la Salud, en el barrio Manorá de Asunción, que serán cedidos a ueno bank por ese periodo de tiempo para su revitalización y mantenimiento.

La promesa de ueno es invertir dentro de ese perímetro, un total de US$ 1.343.040 a cambio de presencia de marca y la instalación de un área de asesoramiento financiero.

Se prevén, acorde el acuerdo autorizado, un Centro de Experiencias ueno bank orientado a adultos mayores, en un área de 320 metros cuadrados, con una inversión de US$ 480.000; un salón multiuso de 240 metros cuadrados, que costará US$ 240.000; baños por US$ 55.000; y un área externa pavimentada por US$ 568.040.

ueno condiciona a IPS lo que hará en el resto del parque

Sin embargo, además de la presencia de marca sobre los 6.000 metros cuadrados, el convenio condiciona al IPS lo que podrá hacer con el resto de las 9,5 hectáreas que tiene el Parque Urbano, apostado al lado del Parque de la Salud, también del IPS.

Durante estos diez años, “el IPS podrá arrendar o conceder permisos sobre las áreas del predio no cedidas durante la vigencia del presente acuerdo a entidades no relacionadas al rubro financiero, bancario o afines, con excepción del Banco Central del Paraguay”, indica taxativamente el convenio cuya firma fue autorizada por el consejo directivo.

Esta alianza, realizada sin previo llamado a licitación, se suma a otras controversias por los vínculos financieros de ueno bank con el presidente de la República, Santiago Peña.

Desde el IPS, la directora de Relaciones Institucionales, Bettina Albertini, justificó el acuerdo argumentando que el ente no tiene fondos para el mantenimiento del Parque Urbano que, por ello, permanece cerrado al público desde 2018.

Cesión sin llamado a licitación

Así como también se menciona en la resolución que 078-001/2025, que autoriza el acuerdo de cooperación, Albertini dijo que presentaron notas a distintas entidades privadas y públicas, incluso a embajadas, en busca de apoyo para reabrir el parque y, supuestamente, solo ueno respondió. Con este argumento, se prescindió de un llamado a licitación para la adjudicación del espacio verde a quien esté interesado.