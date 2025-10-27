IPS dice que trabaja en reducir cargas horarias de médicos, ante renuncia de anestesiólogos

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el doctor Derlis León, gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS) comentó sobre la situación de 50 médicos anestesiólogos quienes la semana pasada renunciaron a sus puestos en el Hospital Ingavi de la previsional denunciando inequidad salarial y sobrecarga laboral.

Los médicos renunciantes, casi la totalidad del plantel de anestesiólogos del Ingavi, exigen que se dé cumplimiento a la Ley 7.137/2023, que establece la carga horaria de 12 horas semanales por vínculo para profesionales médicos. Los anestesiólogos tienen actualmente una carga horaria de 24 horas por semana que deben cumplir por un salario de 4.500.000 guaraníes.

El doctor León dijo que las autoridades del IPS comenzaron a dialogar la semana pasada con los coordinadores de Anestesia de sus dos principales centros de salud, el Ingavi y el Hospital Central, además de dialogar con “componentes del gremio” de anestesiólogos “para encontrar la mejor solución posible, asegurando la asistencia a nuestros asegurados y cuidando nuestros recursos humanos”.

Número limitado de anestesiólogos

Señaló como uno de los obstáculos el hecho de que en Paraguay existe un número limitado de médicos anestesiólogos, una disciplina que requiere un alto grado de especialización.

Indicó que el Hospital Ingavi realiza alrededor de 1.600 cirugías al mes, en 18 quirófanos operativos, mientras que en el Hospital Central se realizan unas 1.300 cirugías cada mes. El plantel de anestesiólogos del IPS es de 260, de los cuales la mitad son contratados.

El gerente de Salud señaló que la indicación dada a los centros de salud es que la carga horaria de los anestesiólogos esté distribuida en más de un día, y normalmente estos realizan sus guardias en días de 12 horas.

Agregó que el IPS está trabajando en implementar la universalidad de las cargas horarias de 12 horas, como establece la ley 7.137/2023, e indicó que en los últimos 12 meses se ha reducido la carga laboral de unos 1.120 médicos, comenzando por los nombrados, en orden de antigüedad.

“La intención nuestra es poder acelerar este proceso para lograr ese beneficio, que sea una solución integral para todos los colegas”, incluyendo a los anestesiólogos, subrayó.