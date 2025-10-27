San Antonio: directora del centro de salud removida del cargo

Mediante la resolución n.º 4.353 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), su titular, la doctora María Teresa Barán, removió de la dirección del centro de salud de San Antonio a la doctora, Cinthia Ríos.

La cartera de Estado designó al profesional clínico Derlis Alcides Canata Torales, como encargado de manera interina de la dirección del nosocomio. Los pacientes esperan que se realicen cambios importantes para mejorar la atención.

La doctora Ríos protagonizó varios incidentes con los funcionarios e incluso fue denunciada por dejar sin cena a los trabajadores de la guardia nocturna y con la heladera llaveada.

Fue denunciada por no cumplir con su horario establecido e incuso existían funcionarios privilegiados, que llegaban tarde o simplemente no acudían a su lugar de trabajo.

Traslado de una funcionaria sanantoniana

Otros de los puntos cuestionados por la propia ciudadanía es el pedido de traslado a Ypané, de la licenciada enfermera Avelina García de Romero, sanantoniana, por denunciar las supuestas irregularidades y el mal servicio.

Incluso la doctora Ríos denunció a García y a la activista social Pabla Duré, más conocida como la leona guaraní, por supuesta violencia contra la mujer, pero el juzgado de San Lorenzo desestimó la acusación.

La ciudadanía espera que el nuevo responsable de la dirección del centro de salud realice los cambios necesarios para mejorar la atención.

Incluso, la comunidad aguarda la habilitación del hospital materno infantil, estancada por cuestiones políticas partidarias.