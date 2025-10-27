Nacionales

San Antonio: directora del centro de salud removida del cargo

SAN ANTONIO. A pedido del director de la Undécima Región Sanitaria, la ministra de Salud María Teresa Barán, resolvió remover del cargo a la cuestionada directora del centro de salud de este distrito de Central. La profesional destituida tuvo varios incidentes con los funcionarios e incluso llegó a los estrados judiciales. Una enfermera sanantoniana fue trasladada por denunciar supuestas irregularidades.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
27 de octubre de 2025 - 11:52
La ministra de salud, María Teresa Barán, cambia a directora del centro de salud de San Antonio.
La ministra de salud, María Teresa Barán, cambia a directora del centro de salud de San Antonio.abc color

Mediante la resolución n.º 4.353 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), su titular, la doctora María Teresa Barán, removió de la dirección del centro de salud de San Antonio a la doctora, Cinthia Ríos.

La cartera de Estado designó al profesional clínico Derlis Alcides Canata Torales, como encargado de manera interina de la dirección del nosocomio. Los pacientes esperan que se realicen cambios importantes para mejorar la atención.

La doctora Ríos protagonizó varios incidentes con los funcionarios e incluso fue denunciada por dejar sin cena a los trabajadores de la guardia nocturna y con la heladera llaveada.

La resolución número 4.353 del MSPBS, sobre el cambio de la directora del centro de salud de la localidad de San Antonio.
La resolución número 4.353 del MSPBS, sobre el cambio de la directora del centro de salud de la localidad de San Antonio.

Fue denunciada por no cumplir con su horario establecido e incuso existían funcionarios privilegiados, que llegaban tarde o simplemente no acudían a su lugar de trabajo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Enfermera trasladada del centro de salud se encadena

Traslado de una funcionaria sanantoniana

Otros de los puntos cuestionados por la propia ciudadanía es el pedido de traslado a Ypané, de la licenciada enfermera Avelina García de Romero, sanantoniana, por denunciar las supuestas irregularidades y el mal servicio.

Incluso la doctora Ríos denunció a García y a la activista social Pabla Duré, más conocida como la leona guaraní, por supuesta violencia contra la mujer, pero el juzgado de San Lorenzo desestimó la acusación.

La exdirectora del centro de salud de San Antonio, cinthia Ríos. Asumió el cargo en enero del año pasado.
La exdirectora del centro de salud de San Antonio, cinthia Ríos. Asumió el cargo en enero del año pasado.

La ciudadanía espera que el nuevo responsable de la dirección del centro de salud realice los cambios necesarios para mejorar la atención.

Incluso, la comunidad aguarda la habilitación del hospital materno infantil, estancada por cuestiones políticas partidarias.