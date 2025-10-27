Tras crecida del río Tebicuary, oleros de Villa Florida son los primeros afectados

El río Tebicuary, en la zona de Villa Florida, en el departamento de Misiones, está registrando una importante crecida tras las lluvias registradas en estos últimos días en toda su cuenca.

Esta situación ocasiona inundaciones en algunos sectores de esta comunidad, y los primeros afectados tras la crecida de las aguas son los oleros, ya que se está inundando el lugar de donde sacan la materia prima para la producción de ladrillos.

Lea más: Afectados por lluvias aguardan por asistencia de Yacyretá y SEN

En ese sentido, el presidente de la Asociación de Oleros, Santiago Cabañas, mencionó que nuevamente están pasando por una situación difícil a consecuencia de la crecida del río Tebicuary, que deja bajo agua el lugar de donde extraen la materia prima, como también algunas olerías.

“Nuevamente estamos pasando por una crisis en nuestras olerías a consecuencia de la subida de las aguas del río Tebicuary, y por ende está inundando nuevamente el lugar de donde extraemos las materias primas para la elaboración de ladrillos, como también ya está alcanzando algunas olerías, y a consecuencia de eso ya pararon con la producción”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cabañas resaltó que en este 2025 esta es la segunda ocasión, en menos de cuatro meses, en que están siendo alcanzados por la crecida del río Tebicuary. La primera ocasión fue en junio, y en ese entonces dejaron de trabajar casi dos meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tras esta situación, estamos nuevamente pidiendo el acompañamiento a las autoridades pertinentes para una asistencia, y en especial al gobernador Richard Ramírez, que nos pueda asistir, ya que desde que asumió nosotros, los oleros, no hemos recibido nada por parte de él”, agregó Cabañas.

Son 80 las familias asociadas a la Asociación de Oleros de Villa Florida, quienes estarán cesando sus trabajos por varias semanas si es que se registran más lluvias. Están pidiendo asistencia, principalmente kits de víveres, para dar de comer a sus hijos, concluyó Santiago Cabañas.