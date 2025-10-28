Agresión a alumna en San Lorenzo: la respuesta del MEC

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Sonia Escauriza, directora general de Protección de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), comentó sobre el incidente registrado ayer en un colegio de la ciudad de San Lorenzo, donde una alumna fue agredida físicamente por la madre de uno de sus compañeros, y habló de los pasos que debe tomar la comunidad educativa en respuesta a hechos como ese.

Ayer lunes se registró un incidente en una institución educativa de San Lorenzo, donde una alumna que dijo haber intervenido para defender a una compañera que estaba siendo agredida por otro alumno fue atacada físicamente por la madre de ese estudiante.

El incidente fue captado en video y la mujer adulta que presuntamente agredió a la menor de edad fue detenida e imputada por supuesta coacción grave.

Medidas a tomar en la comunidad educativa

Escauriza dijo que la comunidad educativa del colegio y el MEC deben analizar la situación según las normas de convivencia establecidas, y señaló que en casos similares se ha llegado a tomar medidas como el “cambio de ambiente” del alumno agresor, matriculándolo en otra institución debido a que el ambiente en el colegio se vuelve “no saludable”.

Sin embargo, señaló que en casos como ese puede haber resistencia de la familia del alumno y el MEC incluso puede acabar enfrentando una medida cautelar que lo obliga a volver a matricular al estudiante en el colegio del que fue separado.

Concretamente, sobre el caso de San Lorenzo, la representante del MEC dijo que, a juzgar por la actitud violenta de la madre, el menor que supuestamente agredió a su compañera antes del incidente filmado y viralizado “es violento porque en la familia se está viviendo violencia”, lo que requeriría algún tipo de acompañamiento “de algún psicólogo o profesional”.

Mientras tanto, señaló, habrá que establecer un mecanismo para impedir que ese estudiante tenga contacto con la víctima de la agresión, además de trabajar en el “acompañamiento socioemocional” de esa niña, algo que ya está siendo encarado por un equipo del MEC.