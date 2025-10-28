Disponen rotaciones de fiscales en Concepción e Itapúa

En el marco de la organización interna y los recursos humanos y de infraestructura, a fin de dar respuesta a la carga de trabajo en las distintas dependencias fiscales, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón, llevó a cabo reasignaciones de sus agentes a través de la Resolución N° FGE 4298. La disposición tendrá efecto a partir del 3 de noviembre.

Con esta disposición de Rolón, el fiscal Meiji Jesús Sebastián Udagawa Insaurralde, deberá cumplir funciones en la Unidad Penal N° 1 y la Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato, de la Fiscalía Regional del departamento de Concepción.

También, reasignó a la fiscala Mabel Martínez Medina para cumplir funciones en la Unidad Penal N° 1 y dar cobertura a la Unidad Civil, Comercial y Laboral, en la Fiscalía de Mayor Otaño, en el departamento de Itapúa. Precisamente, el fiscal Meiji Udagawa pasa a reemplazar en el cargo a la fiscala Martínez.

Por otra parte, la fiscala Giovanna Denise Vera Kettermann pasará a cumplir funciones en la Unidad Penal N° 4 de la Fiscalía Regional de Encarnación, departamento de Itapúa. En esta dependencia venía cumpliendo labores el fiscal Udagawa, quien así, es reemplazado por Vera Kettermann.

Rolón también dispuso la realización de un inventario de los casos tramitados ante las citadas unidades, el estado en el cual se encuentran los mismos y las evidencias existentes en el marco de dichos procesos, así como el lugar en el cual se encuentran depositados, para puesta en conocimiento también del nuevo agente titular.