Esperanza Martínez critica a Eddie Jara y pide que se evalúe su permanencia en Petropar

Duras críticas a Eddie Jara, titular de Petropar, lanzó la senadora Esperanza Martínez, tanto por su gestión, por la nueva compra de gasoíl, mientras la firma catarí, Doha Holding Group LLC, ligada a Alejandro Domínguez Pérez, sigue sin cumplir, así como por “el derroche” que demuestra y que “no condice con lo que gana”.

Asegura que el combustible produce guerras interminables y conflictos entre potencias por la disputa en el uso de la energía, que es un elemento para que la economía y la vida de un país, hoy en tiempos modernos, funcionen.

“Y nosotros como siempre ponemos en manos de una persona, no sé si es incompetente o realmente está allí para direccionar negocios, para enriquecerse personalmente, porque evidentemente su estilo de vida no condice con los ingresos que aparentemente tiene, y no olviden que todas estas cuestiones de desregulación de parte del Estado de un bien estratégico ayuda a los emblemas privados, en sus negocios privados”, manifestó.

Dijo que hay muchos elementos que evidencian que debe ser evaluado, para saber si debe seguir al frente de la estatal petrolera.

“En cualquier país serio lo tendría que hacer el Presidente de la República, porque los indicios son muy contundentes. Ahí tenemos esta cuestión con el acuerdo catarí, creo que duró meses. Uno no entiende por qué tanta espera”, remarcó.

También se refirió a la canasta básica de alimentos y al programa Hambre cero. Dijo que tienen que ser la verdadera prioridad del Gobierno, “en vez de pasearse por el mundo, ocuparse de lo que sucede en Paraguay, porque esto le afecta al bolsillo directo de cada familia paraguaya”.

Respecto a los altos precios indicó que tiene directa incidencia en la calidad de la alimentación de las familias y algunas familias que disminuyen, no solo en cantidad sino en calidad.