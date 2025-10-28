Interpol restablece su sistema de búsqueda automática

El comisario Juan Fretes, vocero de Interpol, detalló que el sistema de búsqueda automática (SBA) se encontró “fuera de servicio” por un periodo y esta situación fue comunicada oficialmente a la sede en Lyon, Francia, al igual que a la oficina en Buenos Aires, Argentina, para asistencia.

Asimismo, precisó que la causa del problema se determinó tras realizar inspecciones técnicas a nivel local, ya que mediante estas se pudo comprobar que la conexión o “ruta directa” de Paraguay con la organización presentaba fallas técnicas, una situación que únicamente se registró en nuestro país.

También detalló que el sistema de búsqueda automática es fundamental para diversas operaciones policiales y migratorias, ya sea en entrada o salida de personas, para detectar algún tipo de código de alerta.

Pese a la caída del sistema, el servicio siguió funcionando mediante un “backup” de contingencia que funciona mediante la oficina en Buenos Aires.

Sistema restablecido

Finalmente, el sistema fue restablecido luego de unas 24 horas de las primeras interrupciones y hasta ahora continúa en funcionamiento sin inconveniente alguno.

