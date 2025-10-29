Círculo Paraguayo de Médicos habilitará una oficina anticorrupción

En el marco de la campaña nacional contra la corrupción, el CPM confirmó que mañana se va a inaugurar una oficina anticorrupción en salud y educación médica.

El evento será a las 10:00 en la sede central del Círculo Paraguayo de Médicos -Cerro Corá 795 esquina Tacuary- y se espera la participación de autoridades médicas, universitarias y representantes del sector salud.

“Por la transparencia, la moral y la salud de nuestra gente; por una salud y una educación médica libres de corrupción. Esta oficina será un espacio institucional permanente orientado a promover la transparencia, la ética y la integridad en el sistema de salud y en la formación médica”, mencionan.

Asimismo, detallan que se presentará el órgano operativo de la Comisión Nacional de Anticorrupción en Salud y Educación Médica, que corresponde a un equipo de trabajo técnico, académico y científico encargado de desarrollar investigaciones, formular propuestas y también canalizar denuncias fundadas.

