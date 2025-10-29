Hallan con vida a recién nacida arrojada en un pozo letrina en Caaguazú

El hallazgo se produjo cerca de las 06:30 horas de este miércoles, cuando el dueño de la vivienda, Severiano Escalante, descubrió el cuerpo envuelto en telas manchadas de sangre y alertó de inmediato a los agentes de la Subcomisaría N° 14 de Guayakí Kua, quienes acudieron al lugar y constataron que la bebé aún respiraba.

La criatura, de sexo femenino, fue trasladada al Hospital Distrital de Caaguazú, donde los médicos confirmaron que ya se encuentra fuera de peligro.

El director del hospital, Dr. Cristian Fernández, manifestó que la pequeña “estaba toda con eses, aguantada, pero increíblemente no aspiró nada y se encuentra en buen estado de salud”.

El profesional indicó además que se le practicaron estudios traumatológicos y no se halló ningún golpe o lesión que pudiera poner en riesgo su vida. El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad, que no sale del asombro por la crueldad del hecho.

Intervinieron representantes del Ministerio Público, Criminalística y del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, quienes continúan con las diligencias para identificar a la madre o a los responsables del abandono. La Fiscalía ya inició una investigación formal sobre el caso.