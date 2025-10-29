Nacionales
29 de octubre de 2025 - 10:53

Hallan con vida a recién nacida arrojada en un pozo letrina en Caaguazú

En este pozo hallaron a la recién nacida.
Victor Daniel Barrera

CAAGUAZÚ. En un hecho de extrema crueldad, una recién nacida fue encontrada con vida dentro de un pequeño pozo tipo letrina, envuelta en una sábana ensangrentada y abandonada en el patio de una vivienda, ubicada en la compañía 1ª Línea de la Colonia Guayakí Kua, en el departamento de Caaguazú.

Por Víctor Daniel Barrera

El hallazgo se produjo cerca de las 06:30 horas de este miércoles, cuando el dueño de la vivienda, Severiano Escalante, descubrió el cuerpo envuelto en telas manchadas de sangre y alertó de inmediato a los agentes de la Subcomisaría N° 14 de Guayakí Kua, quienes acudieron al lugar y constataron que la bebé aún respiraba.

La criatura, de sexo femenino, fue trasladada al Hospital Distrital de Caaguazú, donde los médicos confirmaron que ya se encuentra fuera de peligro.

El director del hospital, Dr. Cristian Fernández, manifestó que la pequeña “estaba toda con eses, aguantada, pero increíblemente no aspiró nada y se encuentra en buen estado de salud”.

El profesional indicó además que se le practicaron estudios traumatológicos y no se halló ningún golpe o lesión que pudiera poner en riesgo su vida. El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad, que no sale del asombro por la crueldad del hecho.

Intervinieron representantes del Ministerio Público, Criminalística y del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, quienes continúan con las diligencias para identificar a la madre o a los responsables del abandono. La Fiscalía ya inició una investigación formal sobre el caso.