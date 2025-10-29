Hospital de Clínicas: largas filas de pacientes para oftalmología

Los pacientes oftalmológicos del Hospital de Clínicas de San Lorenzo se encuentran conformes con la atención que reciben, sin embargo, comentan que la espera para tomar turno y ser atendidos se hace muy larga, especialmente en días frescos o de lluvia, por la falta de un lugar dentro del edificio.

Bajo techo, pero sin paredes

Para acceder a un turno los pacientes forman fila desde la madrugada, cuentan con un lugar bajo techo, pero sin paredes.

Piden que se pueda tener un lugar más acogedor, ya que en los días de frío o lluvia se complica. “Incluso, el calor es un problema”, comentaron.

María Zaracho, de 82 años, comentó que le cancelaron una operación de los ojos y que ahora deberá esperar un mes. “Yo ya tengo mis años, ya no me quejo por esperar”, ironizó.

Por su parte, Rossana Ayala de la ciudad de Luque, destacó la buena y gratuita atención. “No pagamos consulta, pero tenemos que comprar medicamentos”.

Otros pacientes también coincidieron en que la atención es muy buena, pero, que la espera es mucha.