Multitudinaria concurrencia de docentes en San Pedro para conformar banco de datos

En San Pedro, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, acuden masivamente los docentes para el concurso publico. Según datos oficiales, un total de 1.372 docentes se inscribieron para este proceso, distribuidos de la siguiente manera, para educación Inicial: 170 postulantes, para Primer y Segundo Ciclos: 410 postulantes y para Tercer Ciclo y Educación Media: 792 postulantes.

El examen se desarrolla bajo estricto control y supervisión, garantizando la transparencia del proceso de evaluación que permitirá conformar el nuevo registro de educadores elegibles.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informó que los puntajes obtenidos junto con las claves de respuestas oficiales estarán disponibles al día siguiente del examen, en la página web https://mec.gov.py/talento/cms/, a partir de las 05:00.

Asimismo, la publicación en las cuentas personales del sistema SIGMEC se realizará el viernes 31 de octubre, a las 09:00, momento en que se abrirá el periodo de solicitud de revisión, que se extenderá por cuatro horas, hasta las 13:00. Las respuestas a dichas solicitudes serán comunicadas a partir del miércoles 5 de noviembre.

Con esta convocatoria, el MEC busca fortalecer la transparencia y meritocracia en el acceso a cargos docentes, asegurando la selección de los mejores profesionales para el sistema educativo nacional.