Psoriasis ahora es controlable con nuevas terapias, celebran

En el marco del Día Mundial de la Psoriasis, especialistas hicieron un llamado a la comprensión y la empatía hacia esta enfermedad autoinmune, inflamatoria y crónica que afecta aproximadamente al 2% de la población mundial. Aunque se manifiesta con lesiones rojas y escamas blancas en la piel, su impacto es sistémico, ya que está ligada a comorbilidades como cardiopatías, diabetes y ansiedad.

La doctora María Paz Fabio, dermatóloga y vicepresidenta de Sociedad Paraguaya de Dermatología (Soparder), enfatizó que la psoriasis “no es contagiosa” y que, si bien no tiene cura conocida, existen tratamientos innovadores.

La especialista afirmó que estos medicamentos actúan directamente sobre el sistema inmunológico, permitiendo a muchos pacientes lograr la remisión total de las lesiones cutáneas y articulares (artritis psoriásica), con una notable mejora en su calidad de vida.

La especialista recalcó la importancia del diagnóstico temprano, el control constante y el manejo integral que incluye soporte emocional, ya que un paciente acompañado logra resultados más duraderos.

APPEAP: red de apoyo

En la fecha, se anuncio también que se conformó oficialmente la Asociación de Pacientes con Psoriasis y Enfermedades Autoinmunes de la Piel (APPEAP).

Hugo Bellassai, presidente de la asociación, indicó que surge para “unir voces, acompañar a quienes recién reciben el diagnóstico y trabajar por garantizar un tratamiento digno y oportuno”.

Resaltó que la APPEAP busca promover la educación, el acceso a terapias y la eliminación del estigma social asociado a estas condiciones.