San Antonio: asume nuevo director del centro de salud

En la mañana de hoy, miércoles, se realizó el acto de toma de posesión del cargo del nuevo director del centro de salud de la localidad de San Antonio, doctor Derlis Canata, tras la separación de la doctora Cinthya Ríos.

El titular de la Undécima Región Sanitaria, Lytton Snead, dirigió el evento y entregó la dirección al mencionado galeno, quien desde hoy inicia su tarea para cambiarle el rostro al nosocomio.

Varios desafíos aguardan al nuevo responsable del centro asistencial, y se espera que no se deje manipular por los seccionaleros, que nuevamente formaron filas para congraciarse con el flamante director.

Una de las exigencias de la ciudadanía es la reposición en el plantel de la enfermera sanantoniana, licenciada Avelina García de Romero, trasladada a la localidad de Ypané por haber cuestionado a la exdirectora del nosocomio.

Con el doctor Derlis Canata, se aguarda mejorar la atención a los pacientes —especialmente a los adultos mayores— y la provisión de medicamentos. Otro de los desafíos es gestionar la próxima habilitación del hospital materno-infantil.