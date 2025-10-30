Desgarrador relato de padres de Thirza en juicio a odontóloga y otros acusados por muerte de la niña

El juicio oral a los acusados de homicidio culposo y comercialización de medicamentos no autorizados, por la muerte de la niña Thirza Belén Portillo Franco (9 años), la odontóloga Sandra Marcela Obertino Leguizamón, el anestesista Adrián Cayetano García y endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy; continuó hoy con la declaración de los padres de la víctima, Paola Franco y Narciso Portillo.

Ambos progenitores recordaron que el 12 de noviembre de 2021 llevaron a Thirza a la clínica Mommy Dent para un procedimiento odontológico a cargo de la odontóloga Sandra Obertino, fijado para las 7:00, pero empezó a las 8:00, porque el endodoncista llegó tarde. Según señalaron, los padres de la pequeña paciente quedaron en la sala de espera, Thirza entró al consultorio y, a diferencia de las dos consultas anteriores, la niña lloró mucho antes.

Ante la preocupación del matrimonio por la intranquilidad de la niña, Obertino dijo a los padres que no se preocuparan porque estaba en las mejores manos, que iba a ser solo un pinchazo y luego no iba a sentir nada.

“Nos dijo que que tenía un plantel médico profesional que estaba acostumbrado a realizar el procedimiento y por eso aceptamos”, resaltó el padre de Thirza.

Según detallaron Paola y Narciso, la odontóloga incluso salió en dos ocasiones durante el procedimiento para informar que estaba todo bien. Sin embargo, en la segunda vez que salió a dar el reporte, informó a los mismos que ya se estaba terminando el trabajo, y luego uno de los profesionales que estaban en el consultorio la llamó.

Thirza “entró caminando y salió en una camilla”

En su declaración ante el Tribunal de Sentencia presidido por Celia Salinas e integrado por Víctor Alfieri y Olga Ruiz, el señor Narciso Portillo recordó que luego del mencionado episodio, la odontóloga Sandra Obertino les informó que Thirza “estaba estable”, cuando la niña ya ni abría los ojos, según lo confirmado minutos después.

Sollozando, el padre de la víctima agregó que una vez que lograron ingresar a la sala donde estaba la pequeña paciente, observó a su hija tirada en una camilla.

“No sabía qué hacer, el pie de Thirza estaba frío, para mí era una película de terror”, remarcó el progenitor.

Añadió que su hija le había dicho que tenía sed y hambre, pero la odontóloga Sandra Obertino no permitió que le den lo que pedía. Además, recordó que junto a su esposa no firmaron autorización alguna para el procedimiento al que la niña de 9 años fue sometida. “Mi hija entró caminando a esa clínica y salió en una camilla, sin vida”, lamentó.

“No les puedo perdonar porque ellos son profesionales, tenían que haberle salvado a mi hija y no lo hicieron. Llevo una vida miserable desde que Thirza ya no está, ella era una niña sana, no se enfermaba luego. Ellos (los acusados) me dijeron que solo iba a ser un pinchazo, pero cambiaron de procedimiento y aplicaron una vía, alegando que no tenía anestesia”, remarcó el señor Narciso Portillo.

La muerte de Thirza Belén Portillo

Thirza Belén Portillo Franco falleció el 12 de noviembre del año 2021 en la clínica odontológica Mommy Dent, la cual según se descubrió posteriormente no estaba habilitada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

La autopsia del cuerpo de Thirza Portillo determinó que la niña de 9 años perdió la vida a consecuencia de una sobredosis de anestesia, situación que fue corroborada por una junta médica.

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscala Esmilda Álvarez, la muerte de la niña de 9 años ha sido ocasionada por una acción ajena al funcionamiento de su organismo, es decir, por la acción de un tercero.

Por su parte la junta médica que examinó las actuaciones de Sandra Obertino y Adrián García concluyó que “lo que desencadenó en el fallecimiento de la niña Thirza Belén Portillo, de 9 años de edad, fue una sucesión de malas decisiones, omisiones, errores de conducta y procedimiento, falta de ética profesional y, por supuesto, también interés lucrativo”. Integraron la junta los doctores Carlos Antonio Garrigoza, Liliana Bogarín y Claudio Duarte.

El juicio a los tres acusados por el hecho continuará el próximo martes (4 de noviembre), desde las 10:00, con la declaración de más testigos, según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia.