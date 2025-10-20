Caso Thirza Portillo: Tribunal rechaza reparación, nulidad de acusación y extinción

El juicio oral y público a los tres profesionales que participaron del tratamiento de conducto que terminó con la muerte de la niña Thirza Belén Portillo Franco, de 9 años, en una clínica odontológica de Loma Pytã en 2021, continuó hoy con la resolución de los incidentes planteados por las partes.

El Tribunal de Sentencia presidido por Celia Salinas e integrado por Víctor Alfieri y Olga Ruiz rechazó la reparación económica ofrecida por la defensa de la odontóloga Sandra Marcela Obertino Leguizamón y del anestesista Adrián Cayetano García.

Ambos habrían ofrecido pagar G. 150 millones cada uno como reparación del daño con la finalidad de evitar que se inicie formalmente el juicio y lograr su sobreseimiento definitivo en el proceso.

El Tribunal consideró improcedente el planteamiento de la defensa, debido a que la norma exige que la víctima tiene que estar de acuerdo con la reparación del daño, lo que no se da en este caso, puesto que los padres de la niña manifestaron su rechazo al ofrecimiento.

El tercer acusado por el caso es el endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy.

Nulidad de acusación y extinción, rechazados

Los incidentes de nulidad de la acusación, extinción de la acción y sobreseimiento definitivo de los acusados también han sido descartados por el colegiado.

Tribunal desestimó igualmente el incidente de ampliación de la acusación, planteado por la querella, por considerar que no hay hechos nuevos que ameriten tal decisión. La acusación es por homicidio culposo y la querella solicitó que se califique como doloso, por dolo eventual.

La querella también planteó la reconstrucción de los hechos, petición igualmente rechazada por el colegiado. Al respecto, el Tribunal explicó que se trata de una prueba distinta a la ya admitida para el juicio, que es la constitución del tribunal en la clínica Mommy Dent.

A pedido de la defensa de Sandra Obertino, el colegiado dispuso que la misma participe del juicio a través de medios telemáticos, debido a que tiene una hija lactante.

El juicio continúa el miércoles 22, a las 7:30 con la resolución de las reposiciones planteadas.

La muerte de Thirza Belén Portillo

Thirza Belén Portillo Franco falleció el 12 de noviembre del año 2021 en la clínica odontológica Mommy Dent, la cual según se descubrió posteriormente no estaba habilitada por el Ministerio de Salud.

La autopsia determinó que la niña falleció como consecuencia de una sobredosis de anestesia.

La acusación presentada por la fiscala Esmilda Álvarez señala que la muerte de la niña ha sido ocasionada por una acción ajena al funcionamiento de su organismo, es decir, por la acción de un tercero.