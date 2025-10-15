Padres de Thirza rechazan reparación de G. 300 millones, ofrecidos por acusados para zafar de juicio

Este miércoles, los padres de la niña Thirza Portillo, Paola Franco y Narciso Portillo, rechazaron la suma de G. 300 millones que ofreció la defensa de la odontóloga Sandra Marcela Obertino Leguizamón y del anestesista, Adrián Cayetano García, G. 150 millones cada uno, como reparación del daño con la finalidad de evitar que inicie formalmente el juicio y lograr su sobreseimiento definitivo en el proceso.

Ante la negativa de la familia, la representante del Ministerio Público en juicio, la fiscala Mirtha Ávalos, también se opuso al incidente formulado.

Dicho ofrecimiento realizado por el abogado Gerardo Ortiz, quien ejerce la defensa de Sandra Obertino y Adrián García, se realizó en la sesión anterior, cuando se plantearon los incidentes iniciales. Ya en la audiencia preliminar habían presentado el ofrecimiento y también les fue rechazado.

El endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy también afronta juicio oral y público junto con Obertino y García, por los mismos hechos punibles. El debate proseguirá el próximo lunes 20 de octubre, desde las 11:00.

Thirza murió en intervención odontológica

El 12 de noviembre de 2021, los padres de Thirza llevaron a su hija a la consulta en la clínica Mommy Dent. El procedimiento estaba fijado para las 7:00, pero empezó a las 8:00, porque el endodoncista llegó tarde. El matrimonio quedó en la sala de espera y Thirza entró al consultorio, a diferencia de las dos consultas anteriores, Thirza lloró mucho antes.

Ante la preocupación del matrimonio por la intranquilidad de la niña, Obertino dijo a los padres que no se preocuparan porque estaba en las mejores manos, que iba a ser solo un pinchazo y luego no iba a sentir nada.

Incluso salió en dos ocasiones durante el procedimiento para informar que estaba todo bien. Sin embargo, en la segunda vez que salió a reportarse a los padres, informó a los mismos que ya se estaba terminando el trabajo, y luego uno de los profesionales que estaban en el consultorio la llamó.

La tensa calma que se apoderó del momento se convirtió en pesadilla en cuestión de minutos, cuando Obertino salió a comunicar a los padres que “Thirza no despierta”. En la desesperación, el padre salió corriendo a la calle para pedir ayuda, para ese entonces la ambulancia estaba en la esquina buscando el local, pues ya desde la clínica habían solicitado el servicio.

“Cuando ella dijo 'Thirza no despierta’ yo no sentí más mis piernas. Cuando vi a mi hija ya sabía que no estaba más ahí, uno como mamá no quiere creer eso, pero cuando llegó a Lacimet, se confirmó que tenía más de 45 minutos de su fallecimiento. También se dijo que ella se podía salvar si había una rápida asistencia, pero más de media hora tardó para que viniera la ambulancia. Ellos no nos dijeron nada”, recordó, tras comentar que no le informaron ni consultaron sobre la aplicación de la anestesia general.

La autopsia determinó que la infante murió como consecuencia de una sobredosis de anestesia, situación que fue corroborada por una junta médica.

Causa por la muerte de Thirza Belén Franco tuvo seis fiscales

Con la intervención actual de la fiscala Mirtha Ávalos, la misma se convierte en la séptima fiscala que lleva el caso. Previamente intervino el fiscal Gustavo Riveros. Ávalos es la encargada de defender la acusación con los abogados querellantes Vilma Riveros, Elios Cuéllar y Víctor Poletti.

Los agentes fiscales que intervinieron anteriormente en la causa son: Claide Acosta, Marcelo Conigliario, Aldo Cantero, Esmilda Álvarez, Luis Caballero.

La acusación presentada por la fiscala Esmilda Álvarez señala que la muerte de la niña ha sido ocasionada por una acción ajena al funcionamiento de su organismo, es decir, por la acción de un tercero.

La junta médica que examinó las actuaciones de Sandra Obertino y Adrián García concluyó que “lo que desencadenó en el fallecimiento de la niña Thirza Belén Portillo, de 9 años de edad, fue una sucesión de malas decisiones, omisiones, errores de conducta y procedimiento, falta de ética profesional y, por supuesto, también interés lucrativo”. Integraron la junta los doctores Carlos Antonio Garrigoza, Liliana Bogarín y Claudio Duarte.