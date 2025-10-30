Itauguá: la noche central del Festival Nacional del Ñandutí se vive este sábado

El emocionante Festival Nacional del Ñandutí, en su cuadragésima sexta edición, arranca mañana con la competencia de danzas y el sábado se vive la noche central con la participación de grandes artistas del país.

Tanto la jornada de mañana como la del sábado se realizan en el club Olimpia, en el Kilómetro 32 de la ruta PY02 Mariscal Estigarribia. El ingreso es libre y gratuito y arranca a las 20:30.

Un total de 18 elencos se preparan para competir mañana. Igualmente, será homenajeado el estudio de danzas Alice Martínez, por los 30 años de trayectoria artística.

La organización tiene previsto premiar a la bailarina de oro, de plata y a la mejor presentación de la noche. La jornada ofrecerá brillo y color a esta nueva edición del festival más grande del país.

Sábado, la noche central

Igualmente, el sábado se realiza la noche central de la competencia, con la participación de renombrados artistas del país y los ganadores del prefestival, que buscarán el Ñandutí de Oro.

También serán entregado los trofeos de Plata y Félix Fernández. El evento se desarrollará en el local del club Olimpia, con entrada libre y gratuita.

Homenajes

En esta cuadragésima sexta edición serán homenajeados la tejedora de ñandutí, Norma Báez; la promotora artesanal Pabla Escobar, y el grupo musical Evolución, por sus 30 años de trayectoria artística.

También recibirán homenaje póstumo: la tejedora y promotora artesanal, Porfiria Morínigo, y el comunicador social Fermín Espínola.

Habrá un patio de comidas y una feria artesanal de todo tipo de artículos de Ñandutí, que se podrán adquirir con precios accesibles. La primera jornada del festival se realizó en julio de 1970.