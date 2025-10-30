PJC: Alerta en la frontera por posible ingreso del Comando Vermelho

Una situación de alerta de seguridad se activó en las últimas horas en puntos geográficos de Paraguay fronterizos con el Brasil, En Amambay, la medida se adopta para evitar un eventual ingreso de miembros del grupo criminal Comando Vermelho a nuestro país utilizando la frontera seca.

El comisario general Osval Lesme, Director Departamental de Amambay de la Policía Nacional, informó que “de hecho se está reforzando la labor policial desde los últimos casos de sicariato registrados en Pedro Juan Caballero”.

El mismo agregó que también reforzaron la seguridad en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. “Ahora se suma la orden superior por el tema Río de Janeiro ante la posibilidad de que integrantes del grupo criminal Comando Vermelho quieran ingresar a nuestro país y teniendo en cuenta la posibilidad de amotinamiento en las cárceles, estamos reforzando la seguridad”, indicó el alto jefe policial.

La máxima autoridad en materia de seguridad del Departamento expresó que “la Policía tiene su recorrido por la línea fronteriza, está totalmente acuartelada la Dirección de la Policía de Amambay en esa tarea”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Controles intensos generan controversia en la frontera

El comisario general Osval Lesme refirió además que no todos están de acuerdo con los controles intensificados de la Policía Nacional en la zona porque consideran que desalientan a turistas. “Estamos tratando de que la gente entienda que nuestra presencia en las calles más bien es para brindarles seguridad y puedan desenvolverse tranquilamente en sus actividades”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Marchan por la paz y la seguridad en Pedro Juan Caballero

Agregó que si algunos agentes policiales quieren convertir el control intensificado en acoso policial, la cúpula de la institución será implacable con los uniformados que cometan falta en el ejercicio de sus funciones.