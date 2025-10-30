Refuerzan control en Triple Frontera ante posible ingreso del Comando Vermelho

El viceministro de Seguridad Interna, Oscar Pereira, explicó los alcances de los trabajos que realiza el Comando Tripartito en la zona llamada Triple Frontera, sobre posible ingreso de miembros de la fracción criminal “Comando Vermelho” a territorio de países limítrofes.

Indicó que el trabajo consiste en intensificar los controles, realizar intercambio de información con los pares de Brasil de Argentina, además del trabajo de inteligencia para evitar el ingreso de personas de forma ilegal al territorio paraguayo.

“Hay información de que estos criminales de Río de Janeiro se trasladen hasta nuestro país. No, totalmente preventivo, o sea, una situación de una situación extraordinaria ante en el cual se va a reforzar la y a intensificar la presencia de los organismos de seguridad en zona de frontera”, refirió.

También indicó que luego de 20 años de vigencia del Comando Tripartito, este año se actualizaron los términos del convenio.

“Se incluyeron otras modalidades delictivas en el trabajo preventivo que lleva a cabo este Comando Tripartito y se le dotó de mayores recursos a Paraguay, Argentina y Brasil y tienen como Mercosur una presidencia pro tempore que hacen en rotación”, sostuvo.

Agregó que estos grupos criminales causan preocupación por el poder de fuego que se detectó en Río de Janeiro, la cantidad de droga incautada y las personas que mueven la estructura.

Lo dispuesto para el operativo