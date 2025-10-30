Repartidores caaguaceños atacados a balazos durante un asalto en Vaquería

El conductor, acompañado de otros dos trabajadores, viajaban en un camión de mediano porte. Apenas logró frenar el vehículo tras los primeros disparos, indica el reporte policial.

Los agresores, que portaban armas cortas y largas, los encañonaron y los obligaron a descender del rodado mientras exigían la entrega de dinero en efectivo. Sin embargo, los empleados no llevaban dinero, solo una hoja de cheque producto de un cobro realizado en la zona, agrega el informe de la Policía Nacional.

Lea más: Asaltan a repartidor de mercaderías y roban G. 35 millones

Ante la negativa, los delincuentes reaccionaron con violencia, golpeando a los trabajadores y despojándolos de sus pertenencias personales. Finalmente, se alzaron con un teléfono celular, documentos y alrededor de G. 150.000 en efectivo, antes de huir del lugar por un camino alternativo, añade.

La empresa Huguito Ferretería SRL había equipado sus vehículos con cámaras de seguridad ante la creciente ola de asaltos en zonas rurales del departamento. Las imágenes captadas por el sistema interno podrían resultar claves para identificar a los responsables del violento atraco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La empresa emitió un comunicado oficial informando que todos los empleados víctimas del asalto se encuentran fuera de peligro y que colaboran activamente con los investigadores para esclarecer el hecho y lograr la captura de los autores.