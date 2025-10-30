Turnos para enero: el calvario del agendamiento en IPS

El sistema de agendamiento para consultas médicas en el Instituto de Previsión Social (IPS) sigue siendo un verdadero suplicio para los asegurados. Las quejas se centran en la inefectividad del Call Center, las fallas en la aplicación Mi IPS, y ahora, la inoperatividad de los números de WhatsApp supuestamente habilitados para especialidades y estudios médicos.

Aportantes del seguro social denuncian que los números de mensajería dispuestos por diversas especialidades en el IPS, no ofrecen solución. Una asegurada relató que lleva tres semanas escribiendo al WhatsApp de oftalmología sin recibir respuesta. Otro caso es el de una aportante que, tras 45 días, sigue esperando la confirmación de estudios enviados por ese mismo medio.

“No entiendo para qué habilitan un número para mensajes de agendamiento para estudios, si al final nadie responde”, cuestionó la jubilada Andrea Britos, reflejando el sentir general.

Esperas se extienden por meses

A las fallas crónicas para marcar una cita médica, se suma la espera para la atención de un especialista que es exageradamente prolongada.

Ana Franco criticó que buscó una cita con un endocrinólogo y se le agendó recién para dentro de dos meses. “Me dieron turno en IPS 12 de Junio pero recién para el 2 de enero. No puede ser normal tanta espera”, criticó.

El problema es similar para estudios de diagnóstico. Otra aportante, que solicitó una ecografía transvaginal, obtuvo turno para el 10 de enero en el Hospital Ingavi.

Por su parte, Damasco Ruiz se quejó de que el sistema Mi IPS nunca muestra disponibilidad para especialidades de alta demanda, como cardiología.

En las últimas semanas, los asegurados del IPS también han denunciado la constante falta de medicamentos de elevado consumo. Según las denuncias, hay fármacos que no están disponibles en la red de farmacias del IPS, desde hace ocho meses.