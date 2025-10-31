Adolescente de San Lorenzo está desaparecida

La Unidad de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional emitió una alerta por la desaparición de una adolescente de 15 años, de la ciudad de San Lorenzo.
Se trata de Milagros Belén Contrera Contrera, de contextura física robusta, estatura baja y piel morena, con paradero desconocido desde el jueves 30 de octubre.
El documento indica que fue vista por última vez en la ciudad de San Lorenzo, por lo que se insta a la ciudadanía a estar atenta y avisar si se la reconoce en algún sitio.
La Policía Nacional también señala que la publicación responde a una solicitud del defensor de la Niñez y Adolescencia.
Contactos para avisar localización
- 911 Policía Nacional del Paraguay.
- 147 #FonoAyuda.
- 130 Unidad de Búsqueda y Localización.