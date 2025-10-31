Campesinos levantan medida de fuerza tras lograr un acuerdo de asistencia con el presidente Santiago Peña.

Durante su día de gobierno en el departamento de Misiones, el presidente Santiago Peña realizó una reunión con los dirigentes de la Organización Campesina de Misiones (OCM) para dialogar en busca de un acuerdo con relación al incumplimiento de lo acordado hace un año, consistente en la entrega de kits de víveres y el desembolso del 100% del programa de fortalecimiento de la agricultura familiar.

En ese sentido, el presidente de la OCM, Mario Talavera, indicó que tras un largo debate se logró destrabar el conflicto y acordaron que seguirá el apoyo del Gobierno a la agricultura familiar campesina de este departamento.

“Después de un largo debate, entendió el presidente de la República, Santiago Peña, que existe una necesidad de seguir apoyando a la agricultura familiar campesina de Misiones y, por lo menos, este año se logró que se asista como estábamos planteando nosotros”, señaló.

Se realizará la entrega de los kits de alimentos a las 14.000 familias que integran la OCM. Además, el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, se comprometió a cumplir con los desembolsos del 100% del programa de fortalecimiento de la agricultura familiar este noviembre.

Talavera mencionó que, tras el acuerdo, levantaron la manifestación con cierre de ruta en cinco puntos del departamento de Misiones, que llevaron a cabo esta semana.