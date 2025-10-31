Carapeguá: declaran de interés turístico y cultural la 4ª edición del Festival Folclórico “Frazada de Trapo”

En Carapeguá, que lleva el título de “Capital del Poyvi” por su destacada producción artesanal de textiles en hilo, los artesanos se preparan para celebrar una jornada cultural que rinde homenaje al arte popular, a la identidad y a la tradición paraguaya.

Con este evento se busca promover y fortalecer tanto la artesanía carapegüeña como la música paraguaya, en el marco del Mes del Folclore Paraguayo. El acceso al festival folclórico será libre y gratuito.

Celebración del Patrimonio Cultural

El festival es impulsado por la Asociación de Artesanos de Potrero y los gestores culturales Jessica María Cabello y Eduardo Vera, quienes destacan que la actividad busca revalorizar una de las tradiciones más representativas de la artesanía paraguaya.

La organización de artesanos dedicados a la confección de frazadas de trapo, también trabaja en la creación de nuevos productos derivados, como almohadones, camineros, posavasos, posatereré, individuales, bolsones y cartucheras, entre otros. Estos artículos estarán disponibles para la venta a precios accesibles, con el propósito de generar ingresos para las artesanas y fortalecer la identidad cultural local.

Gastronomía, arte y reconocimiento

La gastronomía paraguaya también será protagonista, ofreciendo sus mejores platos para acompañar una jornada llena de música, feria artesanal y demostraciones artísticas.

La coordinadora del festival, Jessica María Cabello, explicó que la actividad busca rendir homenaje a los artesanos en vida, fortalecer la cultura local y fomentar el turismo en la zona.

Dijo también que es una forma de que la Asociación de Artesanos de Potrero pueda contar con ingresos y fondos para su gremio.

Durante el evento se realizará un acto de reconocimiento a artesanas destacadas que mantienen viva la tradición de tejer frazadas de trapo: Rosa Arce, Nilda Martínez, Cornelia Portillo e Irma Ramírez, además de una distinción especial al joven Alexis Caballero por su investigación sobre la frazada de trapo.

Programa del festival

El festival comenzará a las 10:00 con el recibimiento de las delegaciones artísticas y se extenderá hasta la medianoche. El cronograma de presentaciones es el siguiente: