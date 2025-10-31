Condenan al líder del clan Órtola a 28 años de cárcel por crimen

A sus 19 años y ocho causas penales por hechos de violencia, Thiago Javier Órtola Peralta conoció hoy su primera condena, de 28 años de pena privativa de libertad por homicidio doloso y tentativa de homicidio doloso ocurridos en el barrio Santa Ana, hace un año. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por Federico Ortiz e integrado por Manuel Aguirre y Rossana Maldonado.

El colegiado consideró probada la acusación presentada por la fiscala Laura Finestra, quien acusó a Órtola y a su hermano, menor de 14 años, por un atentado ocurrido en la tarde del 8 de octubre de 2024 en una vivienda ubicada en 45 Proyectadas y Antequera, y que terminó con el saldo de un muerto y un herido.

Lea más: Un muerto y un herido en aparente ajuste de cuentas en el barrio Santa Ana

El atentado en el barrio Santa Ana

En la ocasión, Órtola llegó a la dirección indicada a bordo de una moto, en la que su hermano se iba como acompañante. En el patio de la vivienda se encontraban conversando Héctor Daniel Sosa, de 25 años, su pareja Katerin Jazmín López Valdez, quien estaba con la hija de 1 año de la unión. En la casa se encontraban de visita José Ignacio Valdez Sanabria, (37) y su novia Ruth Karina Garcete Valdez.

Según la acusación, sin mediar palabras, el adolescente bajó del vehículo y realizó varios disparos hacia los residentes, algunos de los cuales impactaron en la cabeza de Sosa, quien se encontraba de espaldas en un sillón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cae joven líder del clan Ortola, acusado de homicidios en Asunción

Desesperada, Katerin toma su hijita y corre a refugiarse a la vivienda, mientras clama por auxilio. Alertado por los gritos y los tiros, Valdez sale al patio y se encuentra con el hermano de Tiago con un arma de fuego en cada mano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Matáles no más a todos ya”

“Ejuka la imembype ha la ysype avei, ejuka pantema chupe kuera” (le mataste a su hijo y también a su mamá, matáles no más a todos ya), ordenó Ortola a su hermano, mientras esperaba en la moto en marcha. Acto seguido, el adolescente vuelve a realizar más disparos, uno de los cuales impactó a Ignacio Valdez en la nalga, lado izquierdo, para luego darse a la fuga.

Los heridos fueron auxiliados por familiares y vecinos, que los trasladaron hasta el hospital de Barrio Obrero donde quedó internado José Ignacio Valdez. Por la gravedad de sus lesiones Héctor Sosa fue derivado hasta el Hospital del Trauma donde se constató su muerte a consecuencia de los disparos recibidos. La causa de muerte fue traumatismo de cráneo encefálico severo.

Móvil del atentado en Santa Ana, desconocido

“Nosotros no pudimos probar cuál fue la causa por la cual le mataron porque este muchacho (Sosa) trabajaba como soldador de barcaza y venía a cada 15 días para ver a su señora y a su hijita. En esa ocasión se reunión con José Ignacio Valdez que es el dueño de casa para pedirle que le construya una pieza a su familia. No tenía ningún vínculo ni conflicto previo con esa gente” explicó la fiscala Finestra.

Lea más: Imputan y remiten a prisión al peligroso líder del clan Ortola, acusado de varios homicidios

Si bien Órtola se abstuvo de declarar, solicitó la palabra antes de que el colegiado entrara a deliberar para decir que no habla guaraní, no sabe conducir moto, que no tenía participación en el criminal ataque y pidió la oportunidad de salir de la cárcel.

Actualmente, el hermano del ahora condenado espera juicio oral y público por su participación en estos crímenes, pero por su minoría de edad, en caso de condena, la pena no podrá superar los 8 años de cárcel.

Tribunal destacó “absoluto desprecio por la vida”

El presidente del Tribunal de Sentencia. al explicar su sentencia, resaltó los testimonios de tres testigos del asesinato, que lo identificaron plenamente. Asimismo, el magistrado Ortiz destacó el “absoluto desprecio” por la vida por parte del acusado, que tiene otras siete causas por hechos de violencia.

Ortiz recalcó que el acusado introdujo a su hermano en la vida criminal y que él nunca se adaptó a las normas de convivencia social y nunca acató la ley.

Este juicio fue suspendido en cinco ocasiones, tres de ellas por chicanas de la defensa y dos, por inconducta del acusado, que se negó a abandonar el retén.

Lea más: Tiago Órtola es enviado a cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú

Tiago Órtola es conocido como líder de la Banda de Órtola, una suerte de célula juvenil del temible Clan Rotela que se dedicada a realizar asaltos violentos, principalmente contra conductores de plataformas como Bolt.

El joven delincuente, que es hijo de Carlos Javier Órtola y Alicia Concepción Peralta -ambos cumpliendo condenas en prisión- fue detenido en un aparatoso procedimiento realizado el 8 de enero pasado.

Tiago estuvo preso en el Centro Educativo de Itauguá (CEI) hasta 2023, cuando comandó un escape de ocho reclusos.