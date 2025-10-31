“Disfraz del muerto para siempre”, la llamativa campaña de la Caminera por Halloween

A fin de evitar accidente de tránsito y muertes por la conducción de vehículos en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol, en el contexto de que en esta fecha de Halloween se realizan varias fiestas, la Patrulla Caminera realiza una llamativa campaña.
“La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera te invita a reflexionar para todas las festividades que vienen. El verdadero gozo deriva de festejar con la plena conciencia del cuidado en ruta. Si vas a disfrutar de una noche con bebidas alcohólicas, designa un conductor responsable o utiliza las plataformas de viaje como alternativa”, indican desde las redes sociales de la institución.
Cómo en esta fecha se celebra Halloween, en que se usan disfraces, desde la Patrulla Caminera utilizaron la temática para pedirle a la gente que no use el “disfraz del muerto para siempre”.
“¿No te gustaría el disfraz de muerto para siempre, verdad? Es un mensaje de la Patrulla Caminera en su lucha contra los siniestros fatales en ruta”, expresan.
Muertes por accidente de tránsito
A nivel nacional, datos de Our World in Data muestran que en 2021 los accidentes de tránsito fueron la quinta causa de muerte en Paraguay, con 1.410 fallecimientos, según la última actualización en setiembre de este año.
De acuerdo a los datos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) con base en datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), en Paraguay, el promedio de muertes por siniestros viales es de aproximadamente 3 a 4 personas por día.