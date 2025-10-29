Niño de 3 años fallece tras ser embestido por una camioneta en Coronel Oviedo

Según los primeros datos, la motocicleta circulaba de norte a sur y, al llegar al lugar del impacto, la conductora habría perdido el equilibrio del biciclo, saliendo repentinamente frente al paso de la camioneta. Pese al intento del conductor por esquivar, el vehículo rozó la parte trasera de la motocicleta, provocando la caída de sus ocupantes.

Lea más: Enfermera del Hospital General de Coronel Oviedo fallece tras violento accidente de tránsito

El niño de 3 años cayó violentamente al asfalto, golpeándose la cabeza, lo que le ocasionó graves lesiones que, minutos después, derivaron en su muerte. La madre del pequeño, Nadia María Ojeda Fernández (33), y su hija adolescente de 14 años resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital General de Coronel Oviedo.

El conductor de la camioneta, Juan Ramón Vera Vargas, resultó ileso. Agentes de la Patrulla Caminera le practicaron la prueba de alcotest, cuyo resultado fue negativo.

Lea más: Segunda fallecida tras accidente en Coronel Oviedo: madre e hija perdieron la vida

En el sitio intervinieron agentes de la Comisaría 22ª del barrio Capitán Roa, personal de Criminalística, representantes del Ministerio Público y el médico forense para las diligencias correspondientes. El procedimiento continúa en curso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy