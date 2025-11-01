Imputan a guardia privado por homicidio de pescador en estancia de San Pedro

La agente fiscal de Santa Rosa del Aguaray, Laura Romero encabeza la investigación que derivó en la detención e imputación de Bruno Ramón Flores Benítez. Según sus declaraciones fue quien efectuó los disparos, respondiendo al fuego.

Los otros guardias, Arnaldo Dávalos Ovando y Ronaldo Galeano Del Padre, fueron puestos en libertad, pero quedan ligados al proceso de investigación. Por ahora, Flores Benítez es señalado como presunto autor de los disparos que terminaron con la vida de Leoncio Cubilla Romero (28) y dejaron heridos a su hermano, Agustín Cubilla Romero.

Durante el procedimiento, la comitiva fiscal y policial incautó un importante arsenal de armas de fuego, entre ellas escopetas, una pistola y cartuchos sin percutir, además de teléfonos celulares pertenecientes tanto a los detenidos como a las víctimas.

Según informó la Fiscalía, los tres guardias declararon haber actuado en defensa propia. Aseguraron que se encontraban realizando un recorrido de seguridad tras el supuesto ataque de abigeos al ganado de la estancia. Los investigadores dispusieron la prueba de nitritos y nitratos a todos los involucrados —incluido el fallecido— para confirmar las versiones.

Atacados cuando estaban pescando

El hecho ocurrió en una zona boscosa de la estancia Ñu Porã, donde un grupo de pescadores y cazadores fue emboscado a tiros por el ahora imputado y sus compañeros guardias.

De acuerdo con el informe de la Comisaría de Colonia Naranjito, el sobreviviente Agustín Cubilla Romero fue hallado herido y pidiendo auxilio a orillas del río Aguaray, en el sector conocido como Isla Alta, con múltiples heridas de bala en la pierna y el rostro.

El mismo relató que él y sus acompañantes se encontraban pescando cuando tres hombres armados abrieron fuego sin mediar palabras, obligándolos a huir hacia la orilla del río. Durante la huida, su hermano Leoncio Cubilla fue alcanzado por los disparos y cayó en un estero, donde posteriormente fue hallado sin vida por los intervinientes.

Tras el hallazgo, personal de Investigaciones de San Pedro, la Comisaría de Naranjito, la Comisaría de Santa Bárbara, Criminalística y el Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, procediendo al levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias balísticas.

Los tres guardias privados fueron detenidos y quedan a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento y la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.