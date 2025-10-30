En confuso episodio matan a pescador y otros resultan heridos en una estancia de San Pedro

Tras el reporte de un fallecido a tiros y otros heridos, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, efectivos policiales, encabezados por el comisario César Vargas y agentes del Ministerio Público se trasladan a la zona para los trabajos investigativos para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con el informe de la Comisaría N° 26 de Colonia Naranjito, se procedió a auxiliar a Agustín Cubilla Romero, paraguayo, soltero, quien presentaba múltiples heridas de arma de fuego en la pierna y una herida de refilón en el rostro.

El hombre fue hallado pidiendo auxilio a orillas del río Aguaray, en la zona conocida como Isla Alta, siendo trasladado en el móvil policial hasta el Hospital Regional de Santa Rosa del Aguaray para recibir atención médica.

Cubilla relató a los intervinientes que se encontraba cazando y pescando en compañía de cuatro personas más en la estancia Ñu Porã, jurisdicción de la Colonia Santa Bárbara, a unos 20 kilómetros aguas abajo de Isla Alta de Naranjito, cuando fueron emboscados por tres sujetos armados, quienes sin mediar palabras abrieron fuego contra ellos.

Durante la huida hacia la orilla del río Aguaray, el herido manifestó haber visto que su hermano, Leoncio Cubilla, recibió impactos de bala y cayó en un estero, sin poder salir del lugar.

Posteriormente, personal policial de la Comisaría N° 26 se trasladó hasta el sitio indicado, donde hallaron el cuerpo sin vida de Leoncio Cubilla, tendido en un esteral.

Los uniformados aguardaron la llegada del agente fiscal de turno, así como de peritos de Criminalística, médico forense y personal de la Comisaría N° 28 de Santa Bárbara, para las diligencias correspondientes.

El procedimiento sigue en curso, mientras los investigadores intentan determinar las causas del enfrentamiento y la identidad de los presuntos autores.