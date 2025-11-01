Intenso movimiento en el Cementerio de Encarnación por el Día de Todos los Santos

El encargado del Cementerio Municipal de Encarnación, Mercedito Báez, destacó que aunque hoy se inició la gran afluencia de personas, por el Día de Todos los Santos, tradicionalmente el número aumenta cada 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos.

Estiman que más de 10.000 personas llegan cada año para el Día de los Difuntos, mientras que para el primer día del undécimo mes suele oscilar entre 2.000 y 3.000 visitantes en el cementerio.

Báez resaltó la importancia de esta fecha, ya que los ciudadanos se acercan a visitar a sus familiares que abandonaron el mundo terrenal. Aprovechan la ocasión para limpiar las tumbas y recomendaron a los visitantes mantener el lugar limpio en estas fechas.

Este domingo, la Diócesis de Encarnación ofrecerá una Santa Misa en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, frente a la Cruz Mayor, ubicada en el acceso principal del cementerio.

Dispositivo de seguridad

El responsable de la necrópolis manifestó que este año desplegaron un dispositivo de seguridad en conjunto con la Policía Nacional y la Policía Municipal de Tránsito (PMT), para resguardar el sitio, principalmente durante las noches.

Además, refirió que este año reforzaron la seguridad para la fecha de Halloween, debido a que en años anteriores se hallaron vestigios de rituales y animales muertos en el camposanto.

A pesar de que este año no se habrían registrado dichos inconvenientes, el pasado viernes 21 de octubre fue hallado un cráneo humano dentro del predio, presumiblemente vinculado a supuestos rituales que se realizan en fechas de Halloween, según Báez.

Necrópolis de Encarnación

El Cementerio Municipal de Encarnación se halla ubicado sobre la avenida Caballero, entre las calles Juan León Mallorquín y Padre Bolik. Actualmente, se encuentra sin espacios disponibles para nuevas adquisiciones de lugares. Los contribuyentes alquilan un espacio por un canon anual de G. 103.000.

El predio tiene unas cuatro hectáreas y, en total, contaría con más de 40.000 panteones.

En el lugar se encuentran los restos mortales de grandes figuras de la historia local, como los del Padre Carlos Bolik, el Padre José Kreusser, las familias afectadas por el ciclón de 1926 y excombatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935), entre otros.