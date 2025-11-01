IPS desmiente “privatización” del servicio de enfermería tras denuncia sindical

El muy breve comunicado difundido en Instagram, el Instituto de Previsión Social (IPS) desmintió la más reciente denuncia del Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (SINADIPS).

“IMPORTANTE. Ante publicaciones maliciosas, el IPS desmiente categóricamente las mismas”, señala el posteo compartido por la previsional, acompañado de la imagen del comunicado sindical intervenida con la palabra “FALSO” repetida sobre el texto.

Lea más: Turnos para enero: el calvario del agendamiento en IPS

La previsional no brindó un comunicado ampliado sobre la supuesta licitación señalada y tampoco se pronunciaron autoridades de la dirección general o de la gerencia de salud. No obstante, por el breve posteo en redes se podría entender que no existe ninguna tercerización del servicio de enfermería en esos términos denunciados.

¿Qué denunció el sindicato del IPS?

El sindicato, había manifestado su “rotundo rechazo” a lo que consideran el inicio de la privatización del servicio de enfermería, a través de la supuesta adjudicación de un contrato de 35.000 millones de guaraníes para la atención de pacientes en el área de Registro de Acogida y Clasificación (RAC) en establecimientos del IPS del área central.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: IPS adjudicó 17 millones de dólares en apurada licitación para software

Según el comunicado de SINADIPS, ese monto —si se destinara a salarios— podría significar una mejora del 35% para el personal de enfermería que percibe los ingresos más bajos. Además, recordaron que el sector lleva más de 14 años sin reajuste salarial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Exigimos la suspensión inmediata de este contrato y que los fondos sean invertidos en el fortalecimiento salarial de enfermería y otros rubros prioritarios”, expresó el sindicato en un comunicado.