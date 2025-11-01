Comercios cierran en Clorinda y aseguran que paraguayos ya no van para hacer compras

Sin ventas en Clorinda, se quejan los comerciantes de la vecina ciudad argentina, donde tiempo atrás eran los paraguayos los que movían la economía en esa zona.

El canal 23 de Formosa realizó un reportaje y asegura que el panorama es crítico, con el cierre de 110 comercios, además de la falta de los compradores paraguayos.

“Sin lugar a dudas, Clorinda no escapa a lo que está sufriendo el país entero. La recesión impacta fuerte y la estamos piloteando bastante”, sentenció Mario Bernal, presidente de la Cámara de Comercio de Clorinda.

También resalta que a la drástica caída en el flujo de compradores paraguayos, ahora se suma una nueva complicación: demoras de “entre tres y cuatro horas” en el Puente San Ignacio de Loyola para realizar los trámites migratorios.

La Cámara de Comercio advierte que ese problema desanima a los pocos que aún cruzan la frontera para realizar compras.

“En este momento no está siendo como antes la visita de nuestros hermanos paraguayos, y eso se nota a la legua. Donde antes no se podía ni caminar de toda la gente, ahora las calles están desoladoras, y la merma en la afluencia se nota muchísimo”, indicó Bernal al mencionado medio formoseño.