01 de noviembre de 2025 - 00:42

Tuvieron miedo al “teju ruguai” y respetaron resolución municipal en la ciudad de Caapucú

Por temor al “teju ruguai”, la comunidad de Caapucú respetó la resolución municipal que prohíbe cualquier actividad relacionada con Halloween.
CAAPUCÚ, Paraguarí. El intendente de este distrito, Gustavo Penayo, emitió semanas atrás una resolución que prohíbe toda clase de actividades públicas relacionadas con la festividad de Halloween. A pesar de la medida, se anunció la realización de un evento en una quinta privada, que finalmente fue suspendido en cumplimiento de la disposición. No obstante, la Policía Nacional y guardias de seguridad contratados por el municipio realizaron controles en distintos puntos de la ciudad para garantizar el orden público.

Por Jesús Riveros

Semanas atrás, el Ejecutivo municipal de la ciudad de Caapucú, departamento de Paraguarí, había emitido la resolución Nº 473/2025, por la cual se prohíbe la realización de fiestas, eventos o actividades en conmemoración o alusivas a Halloween en este distrito. Y que si no se acataba dicha resolución, iban a ser sancionados con “Teju ruguai”, señaló el intendente Gustavo Penayo.

A pesar de la resolución municipal que prohíbe actividades alusivas a Halloween, se había anunciado un evento denominado “Halloween Party” en una quinta privada del casco urbano de esta ciudad, con grupos invitados para la noche del jueves 31 de octubre. Sin embargo, los organizadores decidieron acatar la disposición del municipio o tuvieron miedo al “Teju Rugai” y el evento no se llevó a cabo, al igual que una caravana enmascarada anunciada por un grupo de ciudadanos caapucuenses.

En ese sentido, en distintos puntos de la ciudad se realizaron controles policiales, especialmente en la zona del camposanto y sobre la ruta PY01, en las inmediaciones de la quinta donde se había anunciado la actividad festiva. Además, guardias de seguridad privada contratados por el municipio realizaron recorridos en la Plaza de los Héroes y en los alrededores de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario.

Gustavo Penayo mencionó que “La gran mayoría del pueblo está acatando esta resolución que emitimos, y es para bien, ya que Caapucú es una ciudad tranquila que preserva las buenas costumbres y los valores religiosos y en ese sentido con el tema de los cultos del demonio no vamos a permitir. Tenemos el apoyo total de la mayoría de mis compueblanos caapucuenses”, indicó.

En la Plaza de los Héroes de Caapucú, los ciudadanos disfrutaban de una velada tranquila.
Por su parte, el subcomisario Cristian Torres, jefe de la Comisaría de esta ciudad, señaló los controles correspondientes conforme al artículo 175 de la Constitución Nacional, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y así como también el libre tránsito sobre la ruta PY01.

“Nos estamos abocando a la tarea preventiva, reforzando la seguridad en las inmediaciones del camposanto, con patrullas aleatorias, y en la zona céntrica de la ciudad de Caapucú. Estamos trabajando conforme al artículo 175 de la Constitución Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y, hasta el momento, no tenemos ningún reporte de desmanes ocurridos durante la noche”, manifestó el efectivo policial.

Control rutinario sobre la ruta PY-01 por parte de la Policía Nacional para precautelar la seguridad ciudadana.
En conclusión, por temor al “Teju ruguai”, que según el intendente Gustavo Penayo estaría castigando a todas aquellas personas que irrespeten la resolución emanada por esta Municipalidad, no se realizó ninguna clase de actividad alusiva a Halloween o solo por respeto a la disposición municipal